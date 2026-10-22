நீலகிரியில் விடிய, விடிய கொட்டிய கனமழை: ஒன்பது இடங்களில் மரங்கள் விழுந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு
நீலகிரியில் விடிய, விடிய கொட்டிய கனமழை: ஒன்பது இடங்களில் மரங்கள் விழுந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு
UPDATED : அக் 08, 2026 04:20 AM
ADDED : அக் 07, 2026 05:36 PM
குன்னுார்: குன்னுார் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் விடிய, விடிய கொட்டிய கனமழையில், 9 இடங்களில் மரங்கள் சாய்ந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
குன்னுார் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இரவு முழுவதும் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்தது. அதில், 9 இடங்களில் மரங்கள் விழுந்தன. சோலடாமட்டம் பகுதியில் நள்ளிரவில், சாலையின் குறுக்கே மரங்கள் விழுந்ததால் பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
தகவலறிந்து வந்த குன்னுார் தீயணைப்புத் துறையினர், அப்பகுதி பொதுமக்களுடன் இணைந்து மரங்களை வெட்டி அகற்றினர். மரப்பாலம் அருகே புதர்களுடன் சாலையோரம் சாய்ந்த ஒரு மரத்தையும், ரயில்வே குடியிருப்பு அருகே,- ஊட்டி சாலையில் முறிந்து விழுந்த மரக்கிளையையும் தீயணைப்பு துறையினர் அகற்றினர்.
கொலக்கம்பை- கோட்டக்கல் சாலையில் அடுத்தடுத்து, 4 மரங்கள் சரிந்து விழுந்த நிலையில், போக்குவரத்து பாதித்தது. நெடுஞ்சாலை துறையினர், வனத்துறையினர் இணைந்து மரங்களை வெட்டி அகற்றி காலை,10:30 மணிக்கு போக்குவரத்தை சீர் செய்தனர். பில்லூர் மட்டம் - யானை பள்ளத்தில் மரம் விழுந்தது. தொடர் மழையால் மண்சரிவு மற்றும் மரங்கள் விழும் அபாயம் உள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் எச்சரிக்கையுடன் செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.