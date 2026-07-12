'ஹிரியோடைய்யா' திருவிழா: எருமைகளுக்கு உப்பு தண்ணீர்
'ஹிரியோடைய்யா' திருவிழா: எருமைகளுக்கு உப்பு தண்ணீர்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:03 AM
கோத்தகிரி: நீலகிரி மாவட்டத்தில், தொதநாடு, பொரங்காடு, குந்தசீமை மற்றும் மேற்குநாடு சீமைக்கு உட்பட படுகரின கிராமங்களில், மக்களின் குலதெய்வமான 'ஹிரியோடைய்யா' திருவிழா, வரும் 13, 14ம் தேதிகளில் நடக்கிறது. ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டும் நடை திறக்கப்படும் இக்கோவிலில் சிறப்பு பூஜை நடக்கிறது.
ஒரு நிகழ்வாக, தாந்தநாடு தொட்டூரில் 'மண்டைதண்டு' எனப்படும் விழா நடக்கிறது. இதில், வெளி ஊர்களில் இருந்து, தாந்தநாடு கிராமத்திற்கு திருமணமாகி, முதல் ஆண் குழந்தை பெற்றெடுக்கும் பெண்கள், பழங்கால ஆபரணங்களுடன், கலாச்சார உடை அணிந்து, குழந்தைகளுடன் கோவிலை சுற்றி வரும் முக்கிய நிகழ்வு நடக்கிறது.
விழாவை முன்னிட்டு, வளர்ப்பு எருமைகளுக்கு உப்பு தண்ணீர் வழங்கும் சிறப்பு பூஜை தாந்தநாடு கிராமத்தில் நேற்று நடந்தது. அதில், தாந்தநாடு தொட்டூருக்கு உட்பட்ட, 14 குக்கிராம நிர்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பங்கேற்று பிரார்த்தனை செய்தனர். பூஜை நடத்துவதன் வாயிலாக, குழந்தைகள் நோய் நொடியின்றி வளர்வதுடன், கிராமத்தில் தண்ணீர் மற்றும் உணவு பஞ்சம் இருக்காது, விவசாயம் செழிக்கும் என்பது ஐதீகமாக உள்ளது.