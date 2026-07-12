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﻿ முதுமலையில் 'ஜீப் சவாரி'யால் விலங்குகளுக்கு இடையூறு ஐகோர்ட் கவலை

﻿ முதுமலையில் 'ஜீப் சவாரி'யால் விலங்குகளுக்கு இடையூறு ஐகோர்ட் கவலை

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:03 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:03 AM

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சென்னை: 'முதுமலை புலிகள் சரணாலயத்தில், ஜீப் சவாரியின்போது வனவிலங்குகளுக்கு இடையூறு, அச்சுறுத்தலை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என, வனத்துறைக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தைச் சுற்றியுள்ள பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில், கட்டுப்பாடற்ற முறையில் நடக்கும் தனியார் 'ஜீப் சவாரி' நடப்பது தொடர்பான வழக்கு, நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமார், டி.பரத சக்கரவர்த்தி அடங்கிய சிறப்பு அமர்வு முன், மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, தமிழக அரசின் சார்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதை பார்வையிட்ட பின், நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:

நள்ளிரவில் கூட, ஜீப் ஓட்டுனர்கள் விலங்குகளைத் துரத்தும் அத்துமீறல்கள் தொடர்பான பல காணொளிகள் வெளி யாகி உள்ளன. குறிப்பாக, யானைகளைத் தொடர்ந்து துரத்திச் சென்றவாறே, 'ஹார்ன்' களை ஒலிப்பது உள்ளிட்ட அனைத்தையும், ஒரு விளையாட்டு போலச் செய்கின்றனர். ​

இச்சம்பவங்கள் ஆழ்ந்த கவலை, வேதனை அளிக்கிறது. வனவிலங்குகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்; ஏனெனில் அது அவற்றின் வாழ்விடம். எனவே, செம்மநத்தம், சிங்காரா மற்றும் பொக்காபுரம் ஆகிய இடங்களுக்குச் செல்லும் சாலைகளில், போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்த, கண்காணிக்க சோதனைச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

உள்ளூர் மக்கள் மற்றும் பழங்குடியின சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களால் இயக்கப்படும் ஜீப்புகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்; வனத்துறையிடம் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்; அவை மட்டுமே சுற்றுலாப் பயணியரை ஏற்றிச் செல்ல அனுமதிக்கப்பட வேண்டும். ஜீப் சவாரியின்போது, ஓட்டுனர்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணியர், வனவிலங்குகளுக்கு இடையூறு, அச்சுறுத்தும் நடவடிக்கைகளை தடுக்க, வனத் துறை ரோந்து செல்ல வேண்டும்.

சம்பந்தப்பட்ட சாலை யில் அதிகாலை 6:00 மணிக்கு முன்னதாகவோ, மாலை 5:30 மணிக்கு பின்னரோ, ஜீப் சபாரி நடவடிக்கைகளை அனுமதிக்கக் கூடாது.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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