மதுகடையை அகற்றணும்: ஹிந்து வியாபாரிகள் சங்கம் மனு

UPDATED : நவ 03, 2026 05:08 PM
ADDED : நவ 03, 2026 04:34 PM
ஊட்டி:ஊட்டி வண்டிப்பேட்டை டாஸ்மாக் மதுகடையை உடனடியாக அகற்றி கோரி, ஹிந்து வியாபாரிகள் சங்கம் மனு அளித்துள்ளது.
ஹிந்து வியாபாரிகள் சங்க மாவட்ட தலைவர் சுரேஷ் கலெக்டரிடம் அளித்துள்ள மனு:
ஊட்டி ஏ.டி.சி., அருகே மணிக்கூண்டு வண்டிபேட்டை பகுதியில் செயல்படும் டாஸ்மாக் மதுக்கடையை அகற்றக் கோரி ஏற்கனவே மனு அளித்திருந்தோம். ஏ.டி.சி. , பகுதியில் ஆர்ப்பாட்டமும் நடத்தப்பட்டது. இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் பொதுமக்களை ஒன்று திரட்டி மாபெரும் கையெழுத்து இயக்கம் நடத்தப்பட்டது. பல கட்ட போராட்டங்கள் நடத்தியும் சம்பந்தப்பட்ட டாஸ்மாக் கடை அகற்றப்படாததால் பொதுமக்கள் பல இன்னல்களுக்கு ஆளாகி உள்ளனர். மக்களுக்கு பெரும் இடையூறாக உள்ள மது கடையை அகற்ற தாங்கள் ஆவன செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.