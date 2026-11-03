குடியிருப்புகள் அருகே யானைகள் முகாம்: தோட்ட தொழிலாளர்கள் அச்சம்
குடியிருப்புகள் அருகே யானைகள் முகாம்: தோட்ட தொழிலாளர்கள் அச்சம்
UPDATED : நவ 02, 2026 05:17 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:15 PM
பந்தலுார்: குடியிருப்புகள் அருகே குட்டியுடன் முகாமிட்டுள்ள யானைகளால், மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
பந்தலுார் அருகே சேரம்பாடி வனச்சரக எல்லைக்கு உட்பட்ட, காவயல் பகுதியில் ‘டான்டீ’ தோட்ட தொழிலாளர்கள் குடியிருப்புகள் அமைந்துள்ளது. குடியிருப்புகளுக்கு பின் பகுதியில் உள்ள தேயிலை தோட்டத்தில், கடந்த மூன்று நாட்களாக குட்டியுடன் ஆறு யானைகள் முகாமிட்டு உள்ளன.
இதன் மேல் பகுதியில் உள்ள புதரில் செந்நாய்கள் கூட்டம் இருப்பதால், குட்டியை காப்பாற்றுவதற்காக யானைகள் குடியிருப்புகளை ஒட்டிய தோட்டத்தில் மூன்று நாட்களாக நிற்பதுடன், அங்கிருந்து செல்லாமல் உள்ளன. தேயிலை தோட்டத்தில் போதிய உணவு கிடைக்காத நிலையிலும், குட்டியை காப்பாற்றுவதற்காக யானைகள் முகாமிட்டுள்ள நிலையில், தொழிலாளர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர அச்சத்துடன் உள்ளனர்.
இந்த பகுதியில் தெருவிளக்கு வசதி இல்லாத நிலையில், இரவு நேரங்களில் கழிப்பிடத்திற்கு கூட செல்ல முடியாமல் இப்பகுதி மக்கள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் மாணவர்கள் வீடுகளுக்கு யானைகள் அச்சத்துடன் நடந்து வர வேண்டிய நிலை தொடர்கிறது.
மக்கள் கூறுகையில், ‘வனத்துறையினர் யானைகளை கண்காணித்து வந்த போதும், மக்களுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படாத வகையில், பாதுகாப்பு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’ என்றனர்.