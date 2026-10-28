கவுரவ விரிவுரையாளர்கள் மாவட்ட கலெக்டரிம் மனு

UPDATED : அக் 28, 2026 07:15 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:12 PM
ஊட்டி: கோரிக்கைக்கு உரிய தீர்வு காண கோரி, கல்லுாரி கவுரவ விரிவுரையாளர்கள் கலெக்டரிடம் மனு அளித்தனர்.
ஊட்டி, கூடலுார் அரசு கலைக் கல்லூரியில் , 150க்கு மேற்பட்ட கவுரவ விரிவுரையாளர்கள் கடந்த பல ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இவர்கள், ‘தொழில் வரி செலுத்திய பின் தான் ஊதியம் வழங்க முடியும்,’ என, கூறி, கூடலுார் உதவி கருவூல அலுவலர் செப் ., மாதம் ஊதியத்தை நிறுத்தி வைத்துள்ளார்.
தமிழக முழுவதும் ஊதியம் நிறுத்தி வைக்கப்படாத நிலையில் , கூடலூரில் மட்டும் சம்பளம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருப்பதால், கவுரவ விரிவுரையாளர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இப்பிரச்னைக்கு உரிய தீர்வு காண கோரி, கவுரவ விரிவுரையாளர் பழனிசாமி தலைமையில் பாதிக்கப்பட்ட அனைவரும் கலெக்டரை சந்தித்து, பிரச்னைக்கு தீர்வு காண வலியுறுத்தி, மனு அளித்தனர்.