பட்டாசு குடோனில் விபத்து வீடு இடிந்து இருவர் காயம்
பட்டாசு குடோனில் விபத்து வீடு இடிந்து இருவர் காயம்
ADDED : அக் 22, 2026 07:11 PM
பாலக்காடு: பாலக்காடு அருகே, சட்டவிரோதமாக பட்டாசுகள் பதுக்கி வைத்திருந்த வீட்டில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில், வீடு இடிந்து இருவர் படுகாயமடைந்தனர்.
கேரள மாநிலம், பாலக்காடு மாவட்டம், ஒற்றப்பாலம் அடுத்த கடம்பூர் மாணிக்கம்பாறை பகுதியில், ஒரு வீட்டில் அனுமதியின்றி அதிக பட்டாசுகள் பதுக்கி வைத்திருந்தாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இன்று (அக்.,22) அதிகாலையில் பட்டாசு இருப்பு வைத்திருந்த வீட்டில், திடீரென பயங்கர சப்தத்துடன் வெடித்து சிதறியது. இந்த விபத்தில் வீடு தரைமட்டமானதோடு, வீட்டில் இருந்த மாணிக்கம்பாறை பகுதியை சேர்ந்த ஜானகி, 60, ஷாஜேஷ், 35 ஆகிய இருவரும் படுகாயமடைந்தனர்.
வெடிவிபத்தின் தாக்கம் பல மீட்டர் சுற்றளவுக்கு உணரப்பட்டதால், அக்கம் பக்கத்து வீடுகளின் ஜன்னல் கண்ணாடிகளும் சேதமடைந்தன. சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்புத் துறையினர், இடிபாடுகளில் சிக்கியவர்களை மீட்டு, சிகிச்சைக்காக ஒற்றப்பாலம் தாலுகா அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். இச்சம்பவம் குறித்து ஒற்றப்பாலம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.