பட்டியலினத்தவருக்கு வீட்டு வசதி திட்டம்: பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சர் தகவல்
பட்டியலினத்தவருக்கு வீட்டு வசதி திட்டம்: பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சர் தகவல்
UPDATED : அக் 09, 2026 05:56 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:54 PM
பாலக்காடு: கேரளா அரசின் 100 நாள் செயல் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, வீடற்ற பட்டியலின மக்களுக்காக சிறப்பு வீட்டு வசதி திட்டம் செயல்படுத்தப்படும், என, பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சர் துளசி தெரிவித்தார்.
கேரள மாநிலம், பாலக்காட்டில் சமூக ஒற்றுமை இருவார விழாவின் மாவட்ட அளவிலான தொடக்க விழாவை பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சர் துளசி துவக்கி வைத்தார். விழாவில் அவர் பேசியதாவது:
கேரளா அரசின், 100 நாள் செயல் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, வீடற்ற பட்டியலின மக்களுக்காக சிறப்பு வீட்டு வசதி திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். வீடற்ற பட்டியலின குடும்பங்களுக்கும், தரமற்ற வீடுகளில் வசிப்பவர்களுக்கும் சொந்தமாக பாதுகாப்பான வீடுகளை கட்டித் தருவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.
முதற்கட்டமாக, 10,000 குடும்பங்கள் இதன் மூலம் பயனடைவர். அரசின், 100 நாள் திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்டு குறைபாடுகள் இருப்பின் அவை உடனுக்குடன் சரிசெய்யப்படும்.
பட்டியலின பெண்களின் சுயசார்பு மற்றும் தொழில்முனைவை ஊக்குவிக்க, 75 சதவீத மானியத்துடன் 'தாக் ஷாயணி சுயதொழில் உதவித் திட்டம்' செயல்படுத்தப்படும். 'பஞ்சமி கிராமம்' திட்டத்தின் கீழ், 3 முதல் 15 வீடுகள் கொண்ட குடியிருப்புகள் கட்டப்படும்.
இத்திட்டத்தின் முன்னோடியாக, முனிக்குன்னு, கக்காடு பகுதிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. வெளிநாட்டுப் படிப்புகளுக்கு 'உன்னதி கல்வி உதவித்தொகை' அரசு வழங்கி வருகிறது.
இவ்வாறு, பேசினார்.
நிகழ்ச்சிக்கு, எம்.எல்.ஏ., ரமேஷ் பிஷாரடி தலைமை தாங்கினார். எம்.பி. ஸ்ரீகண்டன், கேரள சாகித்ய அகாடமி தலைவர் கல்பற்றா நாராயணன் பங்கேற்று பேசினர். மாவட்ட பஞ்சாயத்து தலைவர் ராஜு, நகராட்சி தலைவர் ஸ்மிதேஷ் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.