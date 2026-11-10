மருத்துவ தாவரங்கள் பாதுகாப்பு: விவசாயிகளுக்கு கோத்தகிரியில் பயிற்சி முகாம்
மருத்துவ தாவரங்கள் பாதுகாப்பு: விவசாயிகளுக்கு கோத்தகிரியில் பயிற்சி முகாம்
UPDATED : நவ 09, 2026 06:21 PM
ADDED : நவ 09, 2026 02:36 PM
கோத்தகிரி:
நீலகிரி மருத்துவ தாவரங்களை அடையாளம் காணுதல், பாதுகாத்தல் மற்றும் பதப்படுத்துதல் குறித்து, ஒரு வாரம் பயிற்சி முகாம் கோத்தகிரியில் நடந்தது.
பல்துறை சுகாதார அறிவியல் பெங்களூரு தொழில் நுட்ப பல்கலைக்கழகம் மற்றும் புதுடெல்லி அறிவியல் தொழில்நுட்ப துறை 'சீடு' திட்டத்தின் கீழ், நீலகிரி மாவட்ட சோலை பாரம்பரிய மருத்துவ குழு பணியாளர்கள், பாரம்பரிய மருத்துவர்கள், மூலிகை வளர்ப்போர் மற்றும் சேகரிப்போருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
அதில், 'நீலகிரியில் உள்ள மருத்துவ தாவரங்களை அடையாளம் காணுதல்; ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் உள்ள மருத்துவ தாவரங்களை பாதுகாத்து கிராமப்புறங்களில் பரவலாக்குதல்; மூலிகை தாவரங்களை சேகரித்து உலர வைத்து, சேதம் இல்லாமல் பதப்படுத்தி பாதுகாப்பது; மண்வளம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பது; பாரம்பரிய மூலிகை செடிகளால் கிராம புற சுகாதாரத்தை மேம்படுத்துவது; பக்க விளைவுகள் இல்லாத பாரம்பரிய மருந்துகள் மக்களுக்கு கிடைக்க செய்வது; இதன் வாயிலாக பாரம்பரிய மருத்துவர்கள், விவசாயிகள், மருந்து தாவர சேகரிப்போரின் குடும்ப பொருளாதாரத்தையும், சுகாதாரத்தையும் மேம்படுத்துவது,' குறித்து பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
மேலும், முகாமில் பங்கேற்றவர்களுக்கு, தொட்டபெட்டா மருத்துவ தாவர வளர்ப்போர், எமரால்டு மத்திய ஹோமியோபதி மருத்துவ தாவர ஆராய்ச்சி மையம் ஆகிய இடங்களில் களப்பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
அதில், முனைவர்கள் உண்ணி கிருஷ்ணன், பிரகாஷ், நுாரி நிஷா பேகம், தட்சிணாமூர்த்தி, மருத்துவர்கள் திபில் மற்றும் பாலசுப்ரமணியம் ஆகியோர், பயிற்சி அளித்தனர்.முனைவர் சசிகாந்த் வரவேற்றார் முனைவர் ராஜன் நன்றி கூறினார்.