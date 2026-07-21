நீதிமன்ற விசாரணையில் ஆள் மாறாட்டம்: ஒருவரை கைது செய்து போலீசார் விசாரணை
நீதிமன்ற விசாரணையில் ஆள் மாறாட்டம்: ஒருவரை கைது செய்து போலீசார் விசாரணை
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:59 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:51 PM
பந்தலுார்: பந்தலுார் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணையின் போது, ஆள்மாறாட்டம் செய்ததாக எழுந்த புகார் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
பந்தலுார் அருகே அம்பலமூலா போலீஸ் நிலையத்தில் கடந்த, 2024ல், இரு தரப்பினர் இடையே ஏற்பட்ட மோதல் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
இது குறித்து பந்தலுார் நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடந்துவரும் நிலையில், வழக்கு பதிவில் தொடர்புடைய, கேரளா மாநிலம் தாமரைச்சேரி பகுதியை சேர்ந்த ரிஜூ, என்பவருக்கு பதில், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த பிபித்,42, என்பவர், நேற்று முன்தினம் நடந்த விசாரணையில் ஆஜரானார்.
நீதிபதிக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்ட நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட நபரிடம் ஆதார் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை கேட்டபோது, தப்பி ஓட முயற்சித்துள்ளார். இதுகுறித்து நீதிமன்ற தலைமை எழுத்தர் ரமேஷ்குமார் தேவாலா போலீசில் புகார் செய்தார்.
போலீஸ் விசாரணையில், 'ரிஜூ வெளிநாட்டில் வேலை செய்வதால், அவருக்கு பதிலாக பிபித், விசாரணையில் ஆஜரானார்,' என்பது தெரிய வந்தது. வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் பிபித்தை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.