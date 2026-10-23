தொடரும் பருவ மழை தேயிலை மகசூல் அதிகரிப்பு

UPDATED : அக் 22, 2026 05:59 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:54 PM
கோத்தகிரி:
கோத்தகிரி பகுதியில், தேயிலை தோட்டங்களில் மகசூல் அதிகரித்து வருவதால், விவசாயிகள் ஆறுதல் அடைந்துள்ளனர்.
கோத்தகிரி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், நீர் ஆதாரமுள்ள விளை நிலங்களில் மழை காய்கறி சாகுபடி செய்தாலும், முக்கிய விவசாயம் தேயிலை தொழிலாக உள்ளது. கடந்த மாதம் வரை, 'எல் நினோ' வறட்சி காரணமாக, காய்கறி மற்றும் தேயிலை தோட்டங்கள் வாட்டம் கண்டிருந்தன.
இந்நிலையில், மாவட்டத்தில், கடந்த சில நாட்களாக, வடக்கிழக்கு பருவமழை தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது. இந்த மழையால், காய்ந்து கிடந்த தேயிலை தோட்டங்கள், போதிய அளவு ஈரம் கண்டுள்ளன. இதனால், தோட்டங்களில் அரும்பு துளிர்விடுகிறது. எதிர்வரும் நாட்களில், உரமிட்டு பராமரிக்கும் தோட்டங்களில் பசுந்தேயிலை மகசூல் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
தற்போது, ஒரு கிலோ பசுந்தேயிலைக்கு, சராசரியாக, 25 ரூபாய் வரை விலைக் கிடைக்கிறது. இந்த விலையால், விவசாயிகள் ஆறுதல் அடைந்துள்ளனர்.