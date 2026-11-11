கனரக வாகனங்கள் அதிகரிப்பு கோத்தகிரி சாலைக்கு ஆபத்து
கனரக வாகனங்கள் அதிகரிப்பு கோத்தகிரி சாலைக்கு ஆபத்து
UPDATED : நவ 10, 2026 06:41 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:37 PM
கோத்தகிரி:
பர்லியார் பகுதியில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதால், மாவட்டத்திற்கு வந்து செல்லும், வாகனங்கள் அனைத்தும், கோத்தகிரி வழியாக இயக்கப்படுகின்றன. இந்த சாலையில், 10 டன் எடையுடன் கூடிய வாகனங்கள் மட்டுமே இயக்க வேண்டும் என்ற விதிமுறை உள்ளது.
இந்நிலையில், விதிமுறைகளை மீறி, கனரக வாகனங்களில் கற்கள், மர லோடுகள் சமவெளி பகுதிக்கு கொண்டு செல்வதும், சமவெளி பகுதியில் இருந்து, கட்டுமான பொருட்கள் கொண்டு வருவதும் அதிகரித்து வருகிறது. அதில், 15 முதல், 25 டன் எடையுடன் கனரக வாகனங்கள் அதிகளவில் வருகின்றன. இதனால், வளைவுகள் நிறைந்த மலைப்பாதையின் உறுதித்தன்மை கேள்விக்குறியாக உள்ளது. இந்நிலையில், நேற்று மாலை கோத்தகிரி - மேட்டுப்பாளையம் சாலையில், அரவேனு - குஞ்சப்பனை இடையே வாகனங்கள் ஊர்ந்து சென்றன. பயணிகள் அவதிப்பட்டனர். எனவே, நெடுங்சாலை துறை அதிகாரிகள் சாலையின் உறுதி தன்மையை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுப்பது அவசியம்.