பசுந்தேயிலை மகசூல் அதிகரிப்பு: விலையும் கிடைப்பதால் ஆறுதல்
பசுந்தேயிலை மகசூல் அதிகரிப்பு: விலையும் கிடைப்பதால் ஆறுதல்
UPDATED : நவ 16, 2026 05:50 PM
ADDED : நவ 16, 2026 02:32 PM
கோத்தகிரி:கோத்தகிரி பகுதியில், பசுந்தேயிலை மகசூல் அதிகரித்து வருவதால், விவசாயிகள் ஆறுதல் அடைந்துள்ளனர்.
நீலகிரி மாவட்டத்தில், கடந்த சில நாட்களாக, தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வந்த நிலையில், தேயிலை தோட்டங்களில் ஈரப்பதம் அதிகரித்துள்ளது. இதனால், உரமிட்டு பராமரித்த தோட்டங்களில் பசுந்தேயிலை துளிர்விட்டு, மகசூல் அதிகரித்து வருகிறது.
கடந்த, மூன்று மாதங்களுக்கு மேலாக, ஒரு கிலோ பசுந்தேயிலைக்கு, 29 ரூபாய் வரை விலை கிடைக்கிறது. இந்த விலை, விவசாயிகளுக்கு ஆறுதலாக உள்ளது.
மலை மாவட்ட சிறு விவசாயிகள் நல சங்க தலைவர் தும்பூர் போஜன் கூறுகையில், ''தற்போது, உரம் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து விலை, இரு மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. தேயிலை தோட்டங்களை பராமரிக்க கூடுதல் செலவாகிறது. தற்போது கிடைத்துவரும் விலை, ஓரளவு ஆறுதலாக இருந்தாலும், செலவினங்களை கணக்கிட்டால், போதுமானதாக இல்லை. எனவே, இடுப்பொருட்களுக்கு அரசு மானியம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,'' என்றார்.