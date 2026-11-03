பஜாரில் அதிகரிக்கும் போக்குவரத்து நெரிசல்: 'ரவுண்டானா' அமைத்தால் பாதிப்பு குறையும்
பஜாரில் அதிகரிக்கும் போக்குவரத்து நெரிசல்: 'ரவுண்டானா' அமைத்தால் பாதிப்பு குறையும்
UPDATED : நவ 02, 2026 05:17 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:15 PM
கோத்தகிரி:
‘கோத்தகிரி கட்டபெட்டு பஜாரில், போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்த 'ரவுண்டானா' அமைக்க வேண்டும்,’ என, வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து, ஊட்டிக்கு வந்து செல்ல, குன்னுார் மற்றும் கோத்தகிரி சாலைகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இந்நிலையில், கடந்த,23ல் கனமழையால், குன்னுார் சாலை துண்டிக்கப்படதால், கோத்தகிரி சாலை வழியாக வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
தவிர, கோடை சீசன் நாட்களிலும், கோத்தகிரி சாலை ஒரு வழி பாதையாக மாற்றப்படுவதால், சுற்றுலா வாகனங்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் இச்சாலையில் சென்று வருகின்றன.
அதில், ஊட்டி–கோத்தகிரி இடையே, கட்ட பெட்டு பஜார், முக்கிய சந்திப்பாக உள்ளது. இங்கிருந்து, கிராமப்புறங்களுக்கும் அதிக வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. அன்றாட தேவைக்காக வெளியே செல்பவர்கள் கட்டபெட்டு பஜாரை கடந்து தான் செல்ல வேண்டும்.
தற்போது, அனைத்து அரசு பங்கள் மற்றும் சுற்றுலா வாகனங்கள் உட்ட அனைத்து வாகனங்களும் கட்டபெட்டு வழியாக சமவெளிப் பகுதிக்கு சென்று வருகின்றன.
இதனால், கடைகள் நிறைந்த கட்ட பெட்டு பகுதியில், அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
சமூக ஆர்வலர் டாக்டர். கமலாசீராளன் கலெக்டருக்கு அனுப்பிய மனுவில்,‘ கட்டபெட்டு பஜார் பகுதியில், 'ரவுண்டானா' அமைத்து, வாகன இயக்கத்தை முறைப்படுத்துவது அவசர அவசியம். இதனால், போக்குவரத்து நெரிசல் குறையும்,’ என,கூறப்பட்டுள்ளது.