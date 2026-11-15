நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதியில் தீவிரமடைந்த பணி: விரைவில் போக்குவரத்தை துவக்க திட்டம்
நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதியில் தீவிரமடைந்த பணி: விரைவில் போக்குவரத்தை துவக்க திட்டம்
UPDATED : நவ 13, 2026 06:04 PM
ADDED : நவ 13, 2026 05:58 PM
குன்னுார்: குன்னுார் மலைபாதையில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட பர்லியார் பகுதியில், 9 பொக்லைன்கள் உதவியுடன் சீரமைப்பு பணி நடந்து வருகிறது.
குன்னுாரில் கடந்த மாதம், 23ம் தேதி நள்ளிரவில் பெய்த கனமழையில் மலை பாதையில் நிலச்சரிவு மற்றும் மண் சரிவு ஏற்பட்டது. இதனால், குன்னுார்–மேட்டுப்பாளையம் மலைபாதையில் கடந்த, 21 நாட்களாக போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதில், அரசு பஸ் மீது பாறைகள் விழுந்ததில், டிரைவர் உயிரிழந்த பர்லியார் பகுதியில், கோவை கோட்ட நெடுஞ்சாலை துறையினர், 350 மீட்டர் துாரத்துக்கு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். பாறைகளை விழ வைக்க பொக்லைன் உதவியுடன் பயணிகள் நடக்கிறது.
தொடர்ந்து, இங்குள்ள குறுகிய சாலையை விரிவுபடுத்தும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. இதுவரை, 3 பொக்லைன் கொண்டு பணிகள் நடந்தது வந்தது. ‘தினமலர்’ நாளிதழில் கடந்த,11ம் தேதியன்று செய்தி வெளியிடப்பட்டது. இதை தொடர்ந்து தற்போது, 9 பொக்லைன்கள் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. மேலும், 4 டிப்பர் லாரிகள், 2 பிக் –அப் வாகனங்களும் பயன்படுத்தி மண் அகற்றப்பட்டு வருகிறது. சீரமைப்பு பணி துரிதமாக நடந்து வருவது மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. ‘இந்த சாலை விரிவாக்கம் பணி நிறைவு பெற்றால், நெரிசல் இல்லாத போக்குவரத்துக்கு பயனாக அமையும்,’ என, பர்லியார் பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர்.
பர்லியார் ஊர் தலைவர் பாஸ்கரன் கூறுகையில்,‘‘பர்லியார் பகுதியில், 50 கடைகள் உள்ளன. தீபாவளிக்கு முன்பு ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு பாதிப்பால் போக்குவரத்து தடை உள்ளது. நாங்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டோம். நெடுஞ்சாலை துறையினர் தற்போது பணிகளை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த பணி நிறைவு பெற்றால் போக்குவரத்து பாதிப்பு இல்லாமல் வாகனங்கள் செல்ல வழி கிடைக்கும்,’’ என்றார்.
பர்லியார் வியாபாரி பால்ராஜ் கூறுகையில், ‘‘இந்த பகுதியில், 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வியாபாரம் செய்து வருகிறேன். பர்லியார் கீழ் பகுதியில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு உயிரிழப்பும் நடந்தது. இந்த இடத்தில் அபாய பாறைகள் அகற்றி, விரிவாக்கமும் செய்ய நீலகிரி, கோவை மாவட்ட நிர்வாகங்கள் ஒருங்கிணைந்து பணிகளை செய்வதால் விரைவில் போக்குவரத்து துவங்கும் என்ற எதிர்பார்பப்பு ஏற்பட்டுள்ளது,’’ என்றார்.
நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில்,‘ஒரு வாரத்திற்குள் பணிகளை முடிக்க பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. பணிகளை முடித்து உயர் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்த பின், இரு வழி போக்குவரத்தை துவக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’ என்றனர்.