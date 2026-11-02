லாரி மீது பைக் மோதி ஐ.டி., ஊழியர் பலி

ADDED : நவ 01, 2026 06:20 PM
பாலக்காடு: பாலக்காடு மாவட்டம், கொழிஞ்சாம்பாறை கிணத்துப்பள்ளத்தைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் – -சியாமளா தம்பதியரின் மகன் மிதுன், 24. பெங்களூருவில் தனியார் ஐ.டி. நிறுவனத்தில் பணி புரிந்து வந்தார். இவரது நண்பர் ராமாண்டிசள்ளாவைச் சேர்ந்த ராகுல் 21.
நேற்று (அக்.,31) மாலை, 5:00 மணி அளவில், பாலக்காட்டில் இருந்து வாளையார் நோக்கி, மிதுனும், ராகுலும் பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தனர்.
அதே திசையில் அவர்களுக்கு முன்னால், ஒரு லாரியும் சென்றுகொண்டிருந்தது. இன்று (நவ.,1) மதியம் வரை, அந்தச் சாலையில் வழக்கம் போல் வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், மாலையில் திடீரென சாலைதடுப்பு அமைக்கப்பட்டு போக்குவரத்து திருப்பப்பட்டது.
இதனை எதிர்பாராத லாரி டிரைவர், ஆலமரம் கே.என். புதுார் பகுதியில் சாலையின் குறுக்கே இருந்த சாலைதடுப்பைக்கண்டு உடனடியாக லாரியைத் திருப்ப முயன்றுள்ளார்.
அப்போது, பின்னால் வந்த பைக், லாரியின் பின்பக்கத்தில் மோதியது. இதில் இருவரும் லாரியின் அடியில் சிக்கிக்கொண்டனர்.
இருவரையும் மீட்டு, பாலக்காடு மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மருத்துவமனைக்குச் செல்லும் வழியிலேயே மிதுன் உயிரிழந்தார். தலை மற்றும் காலில் பலத்த காயமடைந்த ராகுல், அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார்.
இதுகுறித்து, வாளையார் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.