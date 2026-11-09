கெத்தை சாலையை 3வது மாற்று பாதையாக கொண்டு வருவது அவசியம்: 40 ஆண்டு கால பிரச்னைக்கு விடிவு பிறக்குமா?
கெத்தை சாலையை 3வது மாற்று பாதையாக கொண்டு வருவது அவசியம்: 40 ஆண்டு கால பிரச்னைக்கு விடிவு பிறக்குமா?
UPDATED : நவ 08, 2026 06:33 PM
ADDED : நவ 08, 2026 06:28 PM
குன்னூர்: நீலகிரியில் 3வது மாற்று பாதையாக கெத்தை சாலையை உடனடியாக சீரமைத்து மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் மலைப்பாதையில் 25 செ.மீ., அளவிற்கு கன மழை பெய்ததால் ஏற்பட்ட மண் சரிவு மற்றும் நிலச்சரிவால் சீரமைப்பு பணிகள் நடந்து வரும் நிலையில், கடந்த 16 நாட்களாக வாகன போக்குவரத்து தடை நீடிக்கிறது. இதனால் நீலகிரி மாவட்டத்தில் இருந்து சமவெளிக்கு பகுதிக்கு செல்ல முக்கிய வழித்தடமான கோத்தகிரி மலைபாதையில் நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் செல்கின்றன. போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதுடன் பயணிகளும் நீண்ட நேரம் பயணம் செய்ய வேண்டி உள்ளது.
மழைகாலங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு போக்குவரத்து முற்றிலுமாக தடைபடுவதால் அவசர மருத்துவ சிகிச்சைக்கு கூட செல்ல முடியாமல் மக்கள் பெரும் இன்னல்களை சந்தித்து வருகின்றனர்.
40 ஆண்டு கால சிக்கல்
கெத்தை சாலை இருந்தும், கிண்ணக்கொரை, இரியசீகை உள்ளிட்ட சுற்றுப்புற கிராம மக்கள் கோவைக்கு செல்ல தற்போது 120 கி.மீ.,-க்கும் மேல் சுற்றி செல்ல வேண்டியுள்ளது.
நீலகிரிக்கு மாற்று பாதை அவசியமான சூழ்நிலையில் கெத்தை சாலையில் இடம் மற்றும் அனுமதி தொடர்பாக கடந்த 40 ஆண்டுகளாக சிக்கல் தொடர்கிறது.
இது தொடர்பாக தமிழக முதல்வருக்கு மனு அனுப்பிய குன்னூரை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் சுப்ரமணியன் கூறுகையில்,
இந்திய வன பாதுகாப்பு சட்டம் 1980 நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்பே, தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் கடந்த 1972-–-1974ம் ஆண்டுகளில் கிண்ணக்கொரை கெத்தை சாலை அமைக்கப்பட்டது. இதில் எந்த விதமான சட்ட விதி மீறல்களும் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை.
கிண்ணக்கொரையிலிருந்து கெத்தைக்கு இடையே உள்ள 6.2 கி.மீ தூர சாலையில், 600 மீட்டர் வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. மலைவாழ் மக்களின் 40 ஆண்டுகால துயரத்தை போக்கும் வகையில் கோவைக்கான மாற்று பாதையாக விளங்கும் இச்சாலையை சீரமைக்க உடனடியாக உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும், என்றார்.