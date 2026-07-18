ஆராய்ச்சி என்ற பெயரில் பல வன உயிரினங்கள்.. பலியாகும் பரிதாபம்!: 'ரோடியோ காலர்' பொருத்தும் செயல் நிறுத்தப்படுமா?
ஆராய்ச்சி என்ற பெயரில் பல வன உயிரினங்கள்.. பலியாகும் பரிதாபம்!: 'ரோடியோ காலர்' பொருத்தும் செயல் நிறுத்தப்படுமா?
ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:10 AM
கூடலுார்: 'ஆராய்ச்சி என்ற பெயரில், வன உயிரினங்களுக்கு இயற்கைக்கு முரணாக தொந்தரவு கொடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்,' என, வன உயிரின ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
நம் நாட்டில் அழிவின் விளிம்பில் உள்ள வன உயிரினங்களின் வாழ்வியல் குறித்த ஆய்வுகள் நடந்த வண்ணம் உள்ளன.
அதில், சில வன விலங்குகளுக்கு, அதிக எடையிலான, 'ரேடியோ காலர்' என்ற கருவி பொருத்தி கண்காணிக்கும் பணியும் நடந்து வருகிறது. சமீப காலமாக, ரேடியோ காலர் பொருத்தப்பட்ட, பல வன உயிரினங்கள் பல்வேறு காரணங்களால், உயிரிழப்பது, வன உயிரின ஆர்வலர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திடீரென இறந்த வரையாடுகள் இந்நிலையில், முக்குறுத்தி தேசிய பூங்காவில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில், பல்வேறு ஆய்வுக்காக 'ரேடியோ காலர் பொருத்தப்பட்டு வனத்தில் விடப்பட்ட இரண்டு ஆண் 'நீலகிரி வரையாடுகள்' சில மாதத்தில் உயிரிழந்தன.
மேலும், மயக்க ஊசி செலுத்தி ரேடியோ காலர் பொருத்தப்பட்ட ஒரு பெண் வரையாடு மயக்கம் தெளியாமல் உயிரிழந்தது. அதன் வயிற்றில் மூன்று மாத குட்டியும் இருந்தது. இதனால், வரையாடுகளுக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தும் ரேடியோ காலர் பொருத்தும் செயலை கைவிட பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.
மன உளைச்சலில் மடிந்த கழுகு இந்நிலையில், மகாராஷ்டிராவில் தனியார் அமைப்பு சார்பில், காப்பகத்தில் வளர்க்கப்பட்டு, கடந்த டிச., மாதம் ரேடியோகாலர் பொருத்தப்பட்டு, அங்குள்ள வனத்தில் விடப்பட்ட, அரிய வகை வெண்முதுகு பாறு கழுகுக்கு ஏப்., மாதம் கர்நாடக வனப்பகுதியில், உடல்நலம் பாதித்த நிலையில் காணப்பட்டது.
அதனை வனத்துறையினர் மீட்டு சிகிச்சை அளித்து, மீண்டும் வனத்தில் விடுவித்தனர். தொடந்து, முதுமலை மசினகுடி, கூடலுார், கல்லட்டி, ஊட்டி எப்பநாடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மன உளைச்சலில் சுற்றி வந்த கழுகு சில வாரங்களுக்கு முன் மின் கம்பியில் சிக்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தது.
இதனை பார்த்த பல வன உயிரின ஆர்வலர்கள், 'ஆய்வு என்ற பெயரில் இயற்கைக்கு மாறாக வன உயிரினங்களை மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கி இறக்கும் நிலைக்கு தள்ள கூடாது,' என, கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இது குறித்து மத்திய அரசுக்கும் மனு அனுப்பி வருகின்றனர்.கூடலுார் பிரகதி அறக்கட்டளை நிர்வாக இயக்குனரான கால்நடை டாக்டர் சுகுமாரன் கூறுகையில், '' பொதுவாக வாழ்விடங்கள் பாதிப்பால் பல உயிரினங்கள் அழிவை நோக்கி செல்கிறது.
ஆனால், ஆராய்ச்சி என்ற பெயரில் இயற்கைக்கு மாறாக வனவிலங்குகளுக்கு தேவையில்லாத தொந்தரவுகளை செய்யக்கூடாது. வனவிலங்குகளை பாதுகாக்க அவைகளின் வாழ்விடங்களில், வழித்தடங்களில் இடையூறு ஏற்படுத்தாமல் இருந்தால் போதும். மேலும், அவற்றின் உணவு சங்கிலி பாதிக்காமல் பாதுகாக்க வேண்டும்.
மேலும், வன உயிரின காப்பகங்களில் வளர்க்கப்பட்ட பறவைகள்; விலங்குகளை, ஆராய்ச்சி என்ற பெயரில், ரேடியோ காலர் பொருத்தி, வனத்தில் விட்டால், அவைகள் எவ்வாறு வாழ முடியும். மன உளைச்சல் ஏற்பட்டு இறந்து போகும். இத்தகை செயல்களை தவிர்க்க, அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,''என்றார்.