UPDATED : நவ 16, 2026 07:54 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:52 PM
கூடலுார்:
கூடலுார் புளியாம்பாறையில் கதிர் அறுவடை திருவிழாவில் சிறப்பாக நடந்தது.
கூடலுார் பழங்குடியின பழங்குடி மக்கள் நெற் பயிர்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் வகையிலும், விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய தொழிலாளர்கள் நலமுடன் இருக்கவும் ஆண்டுதோறும் கதிர் அறுவடை திருழாவை கொண்டாடி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், நடப்பு ஆண்டின் விழா புத்துார் வயல்களில், 27ம் தேதி துவங்கியது. தொடர்ந்து, புளியாம்பாறை பகுதியில் கதிர் அறுவடை திருவிழா நேற்று முன்தினம் நடந்தது. அங்குள்ள பகவதி மற்றும் ஆயிரம் வில்லி (சிவன்) கோவிலில் காலை சிறப்பு பூஜைகளுடன் விழா துவங்கியது. விவசாயிகள் ஊர்வலமாக வயலுக்கு சென்றனர். நெற் கதிருக்கு சிறப்பு பூஜை செய்து, கதிர்கள் அறுவடை செய்தனர். அங்கிருந்து செண்டை மேளம் இசையுடன் நெற்கதிர் கட்டுகளை ஊர்வலமாக கோவிலுக்கு எடுத்து வந்தனர். கோவிலில், நெற் கதிருக்கு சிறப்பு பூஜை செய்து, பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக வழங்கினர். இறுதியாக, பக்தர்களுக்கு அருள் வாக்கு வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
விவசாயிகள் கூறுகையில், ‘ இங்குள்ள கோவிலில் பூஜை செய்து, வழங்கப்படும் நெற்கதிர்களை விவசாயிகள் வீட்டில் வைத்து பூஜை செய்வது வழக்கம். கிராமங்களில் விழா முடிந்தவுடன், நெல் அறுவடை செய்வதை பாரம்பரியமாக கடைப்பிடித்து வருகிறோம். ஆண்டுதோறும் நடக்கும் பூஜைகளில், விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய தொழிலாளர்கள் நலமுடன் இருக்கவும், வன விலங்குகளால் எங்களின் நெற்பயிர்களுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்பட கூடாது என்ற பிரார்த்தனையுடன் விழாவை நிறைவு செய்கிறோம்,’ என்றனர்.