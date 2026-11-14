கல்பாத்தி கோவில் திருவிழா: சிறுதேர் சங்கமம் கோலாகலம்
கல்பாத்தி கோவில் திருவிழா: சிறுதேர் சங்கமம் கோலாகலம்
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 09:52 PM
பாலக்காடு: கேரள மாநிலம், பாலக்காடு கல்பாத்தி விசாலாட்சி சமேத விஸ்வநாதர், மந்தக்கரை மகாகணபதி, பழைய கல்பாத்தி லட்சுமி நாராயண பெருமாள், சாத்தபுரம் பிரசன்ன மஹா கணபதி கோவில் தேர்த் திருவிழா கொடியேற்றம் கடந்த, 8ம் தேதி கோவில்களில் நடந்தது.
இன்று (14ம் தேதி) முதல் மூன்று நாட்கள் திருத்தேரோட்டம் நடக்கிறது. திருவிழாவின் சிறப்பு அம்சமான தேவரத சங்கமம், 16ம் தேதி நடக்கிறது.
இந்நிலையில், திருவிழாவை முன்னிட்டு ஐந்தாம் நாள் நிகழ்வு, நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு நடந்தது. நள்ளிரவு 11:30 மணியளவில் விசாலாட்சி சமேத விஸ்வநாதர் ரிஷப ரூபராகவும், லட்சுமி நாராயண பெருமாள் ஆதிகேசவராகவும், மகா கணபதி மற்றும் பிரசன்ன மஹா கணபதி மூஷகாரூபராகவும், அலங்கரிக்கப்பட்ட சிறு தேர்களில் எழுந்தருளி வீதியுலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கும் வைபவம் நடந்தது.
தொடர்ந்து, வேத பாராயணம் மற்றும் மேளதாளங்கள் முழங்க, உற்சவ மூர்த்திகளின் திருத்தேர்கள் புதிய கல்பாத்தியில் சங்கமித்தன. இந்த ஐந்தாம் திருநாளில் கலந்துகொண்டு உற்சவமூர்த்திகளை பக்தர்கள் தரிசித்தனர்.