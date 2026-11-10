வெலிங்டன் பாலசுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில் கந்தசஷ்டி விழா துவக்கம்
வெலிங்டன் பாலசுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில் கந்தசஷ்டி விழா துவக்கம்
ADDED : நவ 09, 2026 02:08 PM
குன்னுார்: வெலிங்டனில் பாலசுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில் கந்த சஷ்டி விழா துவங்கியது.
குன்னுார் வெலிங்டன் பஜாரில் உள்ள பாலசுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில் ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படும் கந்த சஷ்டி, சூரசம்ஹாரம் மற்றும் திருக்கல்யாண உற்சவ விழா இன்று (நவ.,9) துவங்கியது. மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க கொடியேற்றப்பட்டது.
தினமும் காலை, 10:00 மணிக்கு அபிஷேக ஆராதனையும், பகல் 12:00 மணிக்கு மகா தீபாராதனை, மாலை, 6:00 மணிக்கு அலங்கார தீபாராதனை, வேத சோடசோபசார பூஜை நடக்கிறது.
விழா நாட்களில் தினமும் மாலையில் கந்த சஷ்டி பாராயணம் ; 15 ல் கோவில் வளாகத்தில் சூரசம்ஹார விழா; 16ல் காலை, 10:30 மணியளவில் திருக்கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது. பகல், 1:00 மணிக்கு இந்து சமய அறநிலைய துறை சார்பாக அன்னதானம் வழங்கப்பட உள்ளது. 17ல் வசந்தோற்சவத்துடன் விழா நிறைவு பெறுகிறது. ஏற்பாடுகளை அறநிலையத்துறையினர், உபயதாரர்கள், ஊர்பொதுமக்கள் செய்து வருகின்றனர்.