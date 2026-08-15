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கோடநாடு கொலை வழக்கு செப்., 16ம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பு

கோடநாடு கொலை வழக்கு செப்., 16ம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பு

ADDED : ஆக 14, 2026 06:10 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:10 PM

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ஊட்டி: கோத்தகிரி கோடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கு, அடுத்த மாதம், 16ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

கோடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கு, ஊட்டி செசன்ஸ் கோர்ட்டில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. சி.பி.சி.ஐ.டி., ஏ.டி.எஸ்.பி., முருகவேல் தலைமையிலான போலீசாரும், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில், சயான் மற்றும் உதயகுமார் ஆகியோர் ஆஜராயினர்.

விசாரணை துவங்கியதும், மாவட்ட நீதிபதி முரளிதரன், கோடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கின் தற்போதைய நிலை குறித்து கேட்டதுடன், ‘19 மொபைல் போன்கள் மற்றும் 61 டவர்களில் பதிவான தரவுகள் குறித்து, குஜராத்தில் உள்ள தேசிய தடயவியல் ஆய்வகத்தில் இருந்து, அறிக்கை இதுவரை ஏன் வரவில்லை,’ என, கேள்வி எழுப்பினார். தொடர்ந்து, ‘ஆய்வு முடிவுகள் வராதது குறித்து, அடுத்த விசாரணையின் போது எழுத்துப்பூர்வமாக சமர்ப்பிக்க வேண்டும்,’ என, உத்தரவிட்டார்.

மேலும், இந்த வழக்கிற்கு, அரசு தரப்பில் சிறப்பு வக்கீலை நியமிக்கவும் அறிவுறுத்திய அவர், விசாரணையை, செப்., 16ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டார்.

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