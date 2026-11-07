கொளப்பள்ளியில் ஆண் சிசு கொலை :கொடூர குற்றவாளிகளுக்கு வலை
கொளப்பள்ளியில் ஆண் சிசு கொலை :கொடூர குற்றவாளிகளுக்கு வலை
ADDED : நவ 06, 2026 07:41 PM
பந்தலுார்: பந்தலுார் அருகே கொளப்பள்ளி தேயிலை தோட்டத்தில், ஆண் சிசுவை புதைத்து கொன்ற சம்பவம் குறித்து, சுகாதாரத் துறையினர் மற்றும் போலீசார் இணைந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பந்தலுார் அருகே கொளப்பள்ளி பகுதியில் அரசு தேயிலை தோட்டத்தில் நேற்று (நவ.,5) காலை, லேசாக அழுகிய நிலையில் ஆண் சிசுவின் உடலை பொதுமக்கள் பார்த்து போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து, டி.எஸ்.பி. கல்யாணகுமார், வட்டார மருத்துவ அலுவலர் கதிரவன் தலைமைதான குழுவினர் நேரில் ஆய்வு செய்ததுடன், கைரேகை நிபுணர்களும் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
இறந்த ஆண் சிசுவின் உடலை, பிரேத பரிசோதனை செய்வதற்காக, ஊட்டி அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு கொண்டு சென்றனர்.
இந்நிலையில் கொளப்பள்ளி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், கடந்த மாதம், நடப்பு மற்றும் அடுத்த மாதங்களில் பிரசவம் ஆகும் நிலையில் இருந்த, கர்ப்பிணி தாய்மார்களின் விவரங்கள் மற்றும் அவர்களின் தற்போதைய நிலை குறித்த விசாரணை நடந்தது.
மேலும், வெளியூர்களில் இருந்து வந்து தங்கி இருந்த கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் குறித்தும் சுகாதாரத்துறையினர், அந்தந்த பகுதி சுகாதார ஆய்வாளர்கள், கிராம சுகாதார செவிலியர்கள் மூலம் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அதே போல், போலீசாரும் சுகாதாரத் துறையுடன் இணைந்து, கொளப்பள்ளி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும், சம்பவம் நடந்த இடத்தை ஒட்டிய குடியிருப்பு பகுதியில் வாறும் மக்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
டி.எஸ்.பி., கல்யாணகுமார் கூறுகையில், ’’சம்பவம் தொடர்பாக தனிப்படை போலீசார் மற்றும் மகளிர் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் தலைமையிலான குழுவினர் தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் பொதுமக்கள் யாருக்கேனும் இந்த சம்பவம் குறித்த தகவல் தெரிந்திருந்தால், போலீசாரிடம் தகவல் தெரிவித்தால் பயனாக இருக்கும். மேலும், தகவல் தெரிவிப்பவரின் பெயர் விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும்,’’ என்றார்.