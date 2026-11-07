கோத்தகிரி கேத்ரின் நீர்வீழ்ச்சி பயணியரின் வருகை உயர்வு
கோத்தகிரி கேத்ரின் நீர்வீழ்ச்சி பயணியரின் வருகை உயர்வு
UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:26 AM
கோத்தகிரி:
கோத்தகிரி கேத்தரின் நீர்வீழ்ச்சி பகுதியில், சுற்றுலா பகுதிகளில் வருகை அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலா மையங்களில், கேத்ரின் நீர்வீழ்ச்சி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. கோத்தகிரியில் இருந்து, 6 கி.மீ., தொலைவில் அமைந்துள்ள இந்த நீர்வீழ்ச்சியின் அழகைக் காண, கோடை விழா நாட்கள் உட்பட, வார விடுமுறை நாட்களிலும், சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரித்து காணப்படுகிறது. கடந்த சில நாட்களாக, மாவட்டத்தில், வட கிழக்கு பருவமழை பெய்து வந்த நிலையில், நீர்வீழ்ச்சி பகுதியில் பயணியரின் வருகை வெகுவாக குறைந்து காணப் பட்டது.
இந்நிலையில், மழை ஓய்ந்து, இரு நாட்களாக பகல் நேரங்களில் வெயிலான காலநிலை நிலவுகிறது. இந்த இதமான காலநிலையை அனுபவித்து, சுற்றுலா மையங்களை காண பார்வையாளர்களின் வருகை உயர்ந்துள்ளது.
குறிப்பாக, கோத்தகிரி கேத்தரின் நீர்வீழ்ச்சியின் அழகை, சமவெளி பகுதியில் இருந்து வருகை தரும், சுற்றுலா பயணிகள் கண்டுக்களித்து செல்கின்றனர்.