அதிவேக ரயில்வே திட்டம்: மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் பங்களிப்புடன் செயல்படுத்த முடிவு
அதிவேக ரயில்வே திட்டம்: மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் பங்களிப்புடன் செயல்படுத்த முடிவு
UPDATED : நவ 10, 2026 05:55 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:24 PM
பந்தலுார்: கேரளா வயநாடு பகுதியில் நிறைவேற போகும் ரயில்வே திட்டத்தால், நீலகிரி; கர்நடாக மாநிலங்கள் பயன்பெற வாய்ப்புள்ளது.
கோழிக்கோடு முதல் வயநாடு சுல்தான் பத்தேரி வரையிலான, 73 கி.மீ., துாரத்தை கடக்கும் வகையில், அதிவேக ரயில்வே திட்டத்தை துவக்கிட ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதை தொடர்ந்து, சுல்தான் பத்தேரியில், சுல்தான் பத்தேரி நகராட்சி, வயநாடு நீலகிரி தேசிய நெடுஞ்சாலை மற்றும் ரயில்வே நடவடிக்கை குழு, வயநாடு வர்த்தக சபை ஆகியவற்றின் சார்பிலான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்திற்கு எம்.எல்.ஏ., பாலகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தார். நகராட்சி தலைவி ரசீனா அப்துல் காதர், ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவர் பிரசன்னா சேந்திரம் முன்னிலை வகித்தனர்.
ஓய்வு பெற்ற மெட்ரோ மேன் ஸ்ரீதரன் பங்கேற்று பேசுகையில், ''இந்த ரயில்வே பாதையில் கோழிக்கோடு, கொடுவள்ளி, அடிவாரம், கல்பெட்டா ஆகிய இடங்களில் ரயில் நிலையங்கள் அமைக்க உத்தேசிக்கப்பட்டு உள்ளது. அதில், அடிவாரம் முதல் கல்பட்டா வரையிலான, 20 கி.மீ., நீளமுள்ள மலைப்பாதையில், இரண்டு பெரிய சுரங்கப் பாதைகள் வழியாகவும் ரயில் பாதை அமைக்கப்படும்.
மேலும், சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில், மலைப் பகுதிகளை துளைத்து சுரங்கப்பாதைகள் அமைக்கும் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படும். இந்த திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டால், சுல்தான் பத்தேரியில் இருந்து கோழிக்கோடு பகுதிக்கு, 35 நிமிடங்களில் செல்ல முடியும். இதன் மூலம் மருத்துவ முடித்த பல்வேறு தேவைகளுக்கு கோழிக்கோடு செல்லும் நீலகிரி மற்றும் வயநாடு பகுதி மக்கள் பயன்பெற வாய்ப்புள்ளது. இந்த திட்டத்தின் அறிக்கை கேரளா முதலமைச்சரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது,'' என்றார்.
இந்த திட்டத்திற்கு மொத்தம், 15 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவாகும் நிலையில், அதில், 60 சதவீத நிதியை மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் பங்களிப்புடனும், 40 சதவீத நிதியை பொதுமக்களின் நிதி பங்களிப்புடனும் மேற்கொள்ள முடிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது. நான்கு ஆண்டுகளுக்குள் இந்த திட்டத்தை முடிக்க நடவடிக்கை எடுத்தால், வயநாடு மட்டுமின்றி நீலகிரி மற்றும் கர்நாடக மாநில மக்களும் அதிக அளவில் பயன்பெறுவர்.