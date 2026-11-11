குடம்புளி சாகுபடியால் விவசாயிகளுக்கு லாபம்: அனுபவத்தை பகிர்ந்த முன்னோடி விவசாயி
குடம்புளி சாகுபடியால் விவசாயிகளுக்கு லாபம்: அனுபவத்தை பகிர்ந்த முன்னோடி விவசாயி
UPDATED : நவ 10, 2026 05:20 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:16 PM
பாலக்காடு: சமையலறைகளில் சுவையூட்டியாக மட்டுமே பார்க்கப்படும் குடம்புளியை, விவசாயிகளுக்கு நிலையான லாபம் ஈட்டித் தரும் முக்கிய வணிக பயிராக மாற்ற முடியும் என்று முன்னோடி விவசாயி ஜேம்ஸ் மேத்யூ தெரிவித்தார்.
கேரள மாநிலம், பாலக்காடு மாவட்டம், காஞ்சிரப்புழை இரும்பகச்சோலை பகுதியை சேர்ந்த விவசாயி ஜேம்ஸ் மேத்யூ, 75. ஒரு காலத்தில் வீணடிக்கப்பட்ட பலாப்பழத்தை சந்தை பொருளாக மாற்றி வெற்றி கண்ட இவர், குடம்புளி சாகுபடியிலும் மிகப்பெரிய தொழில் வாய்ப்பு உள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
இது குறித்து, ஜேம்ஸ் மேத்யூ கூறியதாவது:
கேரள தட்பவெப்பநிலைக்கு ஏற்ற ‘மலபார் புளி’ என்றழைக்கப்படும் 'குடம்புளி' மரத்தை வீட்டு தோட்டங்களிலும், வரப்புகளிலும், ஊடுபயிராகவும் எளிதாக வளர்க்கலாம். ஒரு முறை நட்டால் பல ஆண்டுகளுக்கு தொடர்ந்து பலன் தரும்.
பூச்சித் தாக்குதல் மிகக் குறைவு என்பதால், வணிக சாகுபடிக்கு தரமான ஒட்டு ரகக் கன்றுகள் மிகவும் உகந்தவை.
நவீன உணவு உலர்த்திகளை பயன்படுத்தி சரியான வெப்பநிலையில் உலர்த்தினால், மழை கால சேதங்கள் மற்றும் பூஞ்சை தொற்றை தவிர்த்து சுகாதாரமான உயர்தர பொருளை பெற முடியும். இதுதவிர, குடம்புளி சாறு, கூழ் மற்றும் உணவுப் பதப்படுத்துதல் மூலப்பொருட்கள் எனப் பல்வேறு மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட தயாரிப்புகளுக்கும் பெரும் சந்தை வாய்ப்புள்ளது.
விவசாயிகள் கூட்டமைப்புகள் வாயிலாக, பதப்படுத்தும் ஆலைகளை அமைத்து, பொருட்களை தரமாக பேக்கிங் செய்து சொந்த பிராண்டாக விற்பனை செய்வதன் வாயிலாக கூடுதல் லாபம் பெற முடியும் என்றும், இதற்கு வேளாண் துறையும் கூட்டுறவு அமைப்புகளும் துணைநிற்க வேண்டும்.
சந்தையில் ஒரு கிலோ காய்ந்த குடம்புளி ரூ. 240 முதல் ரூ. 400 வரை விற்பனையாகிறது. தேவை அதிகமாக இருந்தபோதிலும், முறையான வணிக ரீதியிலான சாகுபடி மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் இன்னும் விரிவடையவில்லை.
இவ்வாறு, கூறினார்.