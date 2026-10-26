மலை ரயில் பாதையில் மீண்டும் மண் சரிவு: கொட்டும் மழையில் சீரமைப்பு
மலை ரயில் பாதையில் மீண்டும் மண் சரிவு: கொட்டும் மழையில் சீரமைப்பு
ADDED : அக் 25, 2026 08:15 PM
குன்னூர்: குன்னூர் மலை ரயில் பாதையில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட இடங்களில் மீண்டும் மண் சரிவு ஏற்பட்டு வருகிறது.
நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூர் பர்லியார் பகுதியில் கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் 40க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மண் சரிவு உட்பட நிலை சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.
பெய்து வரும் கொட்டும் மழையால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, மலை ரயில் பாதையில் மண் சரிவு மற்றும் பாறைகள் சரிந்து விழுந்தது உள்ளிட்ட 40 இடங்களில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதை அடுத்து, அதனைச் சீரமைக்கும் பணிகள் போர்க்கால அடிப்படையில் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
தண்டவாளத்திற்கு தேவையான ஜல்லி கற்களை ஏற்றி செல்லும் இரு 'பாலாஸ்ட் ட்ரெயின்' வரவழைக்கப்பட்டு, மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் குன்னூர் ரயில்வே பொது பணி ஊழியர்கள் கொட்டும் மழையிலும் 70 பேர் அகற்றி சீரமைப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
எனினும், கனமழை தொடர்வதால் ஹில் குரோவ் பகுதியில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட இடத்தில் மீண்டும் மண்சரிவு ஏற்பட்டு வருவதால் மலை ரயில் இயக்கம் தாமதமாகிறது.