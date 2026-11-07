குன்னுார் மலைபாதையில் மீண்டும் மண்சரிவு: 10 நாட்களுக்குள் போக்குவரத்தை துவக்க கலெக்டர் உறுதி
குன்னுார் மலைபாதையில் மீண்டும் மண்சரிவு: 10 நாட்களுக்குள் போக்குவரத்தை துவக்க கலெக்டர் உறுதி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 02:34 PM
குன்னுார்: ''குன்னுார்- மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் சீரமைப்பு பணிகள் நடந்து வரும் நிலையில், 10 நாளில் பஸ் போக்குவரத்தை துவங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது,'' என, மாவட்ட கலெக்டர் தெரிவித்துள்ளார்.
குன்னுாரில் கடந்த, 23ல் இரவில் பெய்த கனமழையால் மண்சரிவு மற்றும் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதன் காரணமாக சாலை போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டது. சீரமைப்பு பணிகள் நிறைவு பெற்ற நிலையில், கோவை கோட்டத்திற்குட்பட்ட பர்லியார் பகுதியில், ஆய்வு மேற்கொண்ட நிபுணர் குழுவினர் அந்தரத்திலிருந்து இருந்த பாறை கற்களை முழுமையாக அகற்ற உத்தரவிட்டனர். தொடர்ந்து பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், மீண்டும் நேற்று முன்தினம் இரவு முதல் மழை பெய்தது. குரும்பாடி அருகே ஏற்பட்ட மண் சரிவை பொக்லைன் கொண்டு நீலகிரி நெடுஞ்சாலை துறையினர் அகற்றினர்.
மாவட்ட கலெக்டர் லட்சுமி பவ்யா நிருபர்களின் கூறியதாவது:
கடும் நிலச்சரிவு காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட குன்னுார் மேட்டுப்பாளையம் சாலையில், முதற்கட்டமாக, குன்னுாரில் இருந்து பர்லியார் வரை தற்போது பஸ் உள்ளிட்ட பொது போக்குவரத்து பயன்பாட்டிற்காக பாதை திறக்கப்பட்டுள்ளது.
பர்லியாரை தாண்டி மேட்டுப்பாளையம் செல்லும் கோவை மாவட்ட எல்லை பகுதியில் பல இடங்களில் மண் சரிந்து சாலை கடுமையாக சேதமடைந்துள்ளது. தேசிய நெடுஞ்சாலை துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இப்பகுதியை, சென்னையில் இருந்து நேரில் வருகை தந்த மண்டல உயர் அதிகாரிகள் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர். இவர்களுடன் பேரிடர் மேலாண்மை வல்லுனர்களும் களமிறங்கி, நிலச்சரிவு அபாயம் உள்ள இடங்களை தீவிரமாக ஆராய்ந்தனர். தற்போது தற்காலிக சீரமைப்புப் பணிகள் முழுவீச்சில் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன.
இன்னும் ஒரு வாரம் முதல், 10 நாட்களுக்குள் இலகுரக மற்றும் பொது போக்குவரத்தை அனுமதிக்கும் வகையில் பணிகள் போர்க்கால அடிப்படையில் நடந்து வருகின்றன. இதை தொடர்ந்து, நிரந்தர தடுப்புச் சுவர் மற்றும் பலமான கட்டமைப்புப் பணிகள் துவங்கப்பட உள்ளன. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.