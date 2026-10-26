குன்னூரில் உலா வந்த சிறுத்தை துரத்தியடித்த வளர்ப்பு நாய்
குன்னூரில் உலா வந்த சிறுத்தை துரத்தியடித்த வளர்ப்பு நாய்
ADDED : அக் 25, 2026 08:20 PM
குன்னூர்: குன்னூர் நல்லப்பன் தெரு பகுதியில் குடியிருப்புக்குள் புகுந்த சிறுத்தையை, வளர்ப்பு நாய் துணிச்சலுடன் விரட்டியடித்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் வெலிங்டன் நல்லப்பன் தெரு அருகே வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய சிறுத்தை நேற்று (அக்.,24) அதிகாலை 2:48 மணியளவில் உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி குடியிருப்பு பகுதிக்குள் உலா வந்தது. சாலையில் மெதுவாக நடந்து வந்த சிறுத்தை குடியிருப்பை நெருங்கியதை கண்ட அங்கிருந்த வீட்டின் வளர்ப்பு நாய், சற்றும் அஞ்சாமல் ஆக்ரோஷமாக குரைத்தவாறு சாலைக்கு பாய்ந்து சென்று துரத்தியது.
இதனால் மிரண்டு போன சிறுத்தை, மீண்டும் வனப்பகுதியை நோக்கி ஓட்டம் பிடித்தது. சாலையோர சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான இக்காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வனத்துறையினர் இப்பகுதியில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.