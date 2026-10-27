‘இயற்கையை பாதுகாக்க ஒன்றிணைவோம்’: ஆர்.எஸ்.எஸ்., நுாற்றாண்டு பொது கூட்டத்தில் உறுதிமொழி
‘இயற்கையை பாதுகாக்க ஒன்றிணைவோம்’: ஆர்.எஸ்.எஸ்., நுாற்றாண்டு பொது கூட்டத்தில் உறுதிமொழி
UPDATED : அக் 26, 2026 07:12 PM
ADDED : அக் 26, 2026 07:07 PM
பந்தலுார்: ‘இயற்கையை பாதுகாக்க அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும்,’ என, ஆர்.எஸ்.எஸ். வலியுறுத்தி உள்ளது.
பந்தலுார் அருகே, பாட்டவயல் பகுதியில் விஜயதசமியை முன்னிட்டு, ஆர்.எஸ்.எஸ். நுாற்றாண்டு விழா பேரணி மற்றும் பொதுக்கூட்டம் நடந்தது. பிதர்காடு பகுதியில் துவங்கிய ஊர்வலத்தை ஸ்ரீ சாபு முன்னிலையில், சுந்தர்ராஜன் துவக்கி வைத்தார். அங்கு ஆர்.எஸ்.எஸ்., கொடிக்கு மலர் துாவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. சீருடை அணிந்த ஆர்.எஸ்.எஸ்., தொண்டர்களின் பேரணி நடந்தது.
தொடர்ந்து, பாட்டவயல் ஸ்ரீ பகவதி அம்மன் கோவில் வளாகத்தில் நடந்த, பொதுக்கூட்டத்தில் மனோஜ் குமார் வரவேற்றார். ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்து, சங்கம் துவங்கி செயல்பட்டு வரும் விதம் மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் குறித்து பேசினார். பொன்னானி ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு கோவில் மேல் சாந்தி சுதீஷ் பேசினார்.
கோவை பவுதிக் பிரமுக் சக்கரவர்த்தி பேசுகையில், ‘‘தேசப்பற்றுடன் அனைவரும் ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டும் எனும் நோக்கில், ஒழுக்கத்துடன் செயல்படும் ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பு, பல்வேறு சமூக சேவைகளில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறது. சமுதாய நல்லிணக்கம், இயற்கையை பாதுகாத்து, இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிக்க முன் வரவேண்டும்.
தேசத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் இந்திய பொருட்களை வாங்கி பொருளாதாரத்திற்கு ஊக்கமாக இருக்க வேண்டும்,’’ என்றார். தொடர்ந்து, இயற்கையை பாதுகாக்க அனைவரும் உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர். நிகழ்ச்சியில் சங்கத்தின் மூத்த நிர்வாகிகள் சுந்தரம், விஜயன், சுப்பிரமணியம் உள்ளிட்ட, 300க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர். பாட்டவயல் ஒன்றிய செயலாளர் பாண்டியராஜ் நன்றி கூறினார்.