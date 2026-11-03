மது கடையில் காலி பாட்டில் பெறுவதில் பிரச்னை: கடும் அதிருப்தியில் மதுபிரியர்கள்
மது கடையில் காலி பாட்டில் பெறுவதில் பிரச்னை: கடும் அதிருப்தியில் மதுபிரியர்கள்
ADDED : நவ 02, 2026 05:36 PM
கூடலுார்: கூடலுாரில் டாஸ்மாக் மதுகடையில், காலி மது பாட்டிலை 'ஸ்கேன்' செய்து வாங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டதால், அதிருப்தி அடைந்த மது பிரியர்கள், காலி மது பாட்டிலை உடைத்து சென்றனர்.
தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் மதுகடையில், 'ஸ்கேன்' செய்து, காலி மது பாட்டிலை திரும்ப பெரும் நடைமுறை நேற்று முன்தினம், நடைமுறைக்கு வந்தது. ஊழியர்கள், 'தங்கள் பணி சுமை அதிகரிக்கும்,’ என, கூறி எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
கூடலுாரில் உள்ள டாஸ்மார்க் கடைகளில் நேற்று முன்தினம், இத்திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது. சில கடைகளில், மதுபிரியர்கள் காலி பாட்டிலை ஊழியர்கள் திரும்ப கொடுத்து, 10 ரூபாய் கேட்டுள்ளனர். ஆனால், பாட்டிலில் உள்ள கியூ.ஆர்., கோடு ஸ்கேன் ஆகாததால், ஊழியர்கள் பணம் வழங்க மறுத்து விட்டனர். அவர்களுக்குள் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அதிருப்தி அடைந்த சில மது பிரியர்கள் காலி பாட்டில்களை உடைத்து, பிரச்னைக்கு தீர்வு காண வலியுறுத்தினார்.
டாஸ்மாக் நிறுவன, மாவட்ட மேலாளர் கூறுகையில்,‘‘இது தொடர்பான புகார் தெரிவித்தனர். முதல் நாள் என்பதால் சில இடங்களில் சில பிரச்னைகள் ஏற்பட்டு இருக்கலாம். அவை சரி செய்யப்பட்டு, கடை ஊழியர்கள் காலி மது பாட்டல்களை 'ஸ்கேன்' செய்து திரும்ப பெற்று வருகின்றனர்,’’ என்றார்.