/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/கரடியால் பூக்கடை சூறை அச்சத்தில் உள்ளூர் மக்கள்
UPDATED : அக் 27, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:25 PM
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மஞ்சூர்: கைக்காட்டி பகுதியில் பூக்கடையை சூறையாடிய கரடியால் மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
மஞ்சூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சமீப காலமாக கரடி நடமாட்டத்தால் மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர். அதிக தொந்தரவு உள்ள பகுதிகளில் வனத்துறையினர் கூண்டு வைத்து கரடியை பிடித்து அடர்ந்த வனப்பகுதியில் விடுவித்து வருகின்றனர். எனினும், கரடி நடமாட்டம் இருப்பதால் மக்கள் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
இந்நிலையில்,மஞ்சூர் அருகே, கைக்காட்டி பஜாரில் சுப்ரமணி என்பவரின் பூக்கடை உடைத்த கரடி பொருட்களை சூறையாடி சென்றது. காலையில் கடையை திறக்க வந்த சுப்ரமணி அதிர்ச்சி அடைந்தார். வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சம்பவ பகுதிக்கு வந்த வனத்துறையினர் ஆய்வு மேற்கொண்டு, உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர்.