நிழற் குடையில் மது பாட்டில்கள் அதிருப்தியில் உள்ளூர் பயணிகள்
நிழற் குடையில் மது பாட்டில்கள் அதிருப்தியில் உள்ளூர் பயணிகள்
ADDED : ஆக 14, 2026 04:29 AM
கூடலுார்: கூடலுார் இரும்புபாலம் அருகே உள்ள, நிழற் குடையில் காணப்படும் காலி மது பாட்டில்களை கண்டு பயணிகள் அதிருப்தி அடைந்தனர்.
கூடலுார் பகுதி சாலையோரங்களில் பயணிகள், பஸ்சுக்கு காத்திருக்க வசதியாக, உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சார்பில் நிழற் குடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் சில நிழற் குடைகளை, சிலர் இரவு நேரத்தில் மது குடிக்க பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில், இரும்புபாலம் அருகே உள்ள, நிழற் குடையில் நேற்று முன்தினம், இரவு சிலர் அமர்ந்து மது அருந்திவிட்டு, காலி பாட்டில்களை விட்டு சென்றுள்ளனர். நேற்று, காலை அங்கு வந்த பயணிகள், அதனை கண்டு அதிருப்தி அடைந்தனர்.
பயணிகள் கூறுகையில், 'கிராமப் பகுதி மக்கள் மற்றும் மாணவர்கள் பஸ்சுக்கு காத்திருக்கு வசதியாக, அமைக்கப்பட்டுள்ள நிழற் குடையை, சிலர் இரவு நேரத்தில் மது குடிக்க பயன்படுத்தி வருவதுடன், காலி மது பாட்டில்களை விட்டு செல்கின்றனர். இதனை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,' என்றனர்.