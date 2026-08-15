தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ ‘இயற்கையை நேசித்து நிலையான எதிர்காலத்தை உருவாக்குவோம்’ காலநிலை மாற்றத்துறை இயக்குனர் பேச்சு

‘இயற்கையை நேசித்து நிலையான எதிர்காலத்தை உருவாக்குவோம்’ காலநிலை மாற்றத்துறை இயக்குனர் பேச்சு

‘இயற்கையை நேசித்து நிலையான எதிர்காலத்தை உருவாக்குவோம்’ காலநிலை மாற்றத்துறை இயக்குனர் பேச்சு

ADDED : ஆக 13, 2026 06:11 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 13, 2026 06:11 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

ஊட்டி: ஊட்டியில், ‘நீலகிரி உயிர் சோலை இயற்கையோடு இணைந்த கற்றல்,’ தொடர்பான புத்தகம் மற்றும் இணையதள வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி நடந்தது.

மாவட்ட கலெக்டர் லட்சுமிபவ்யா தலைமை வகித்தார். நீலகிரி உயிர் சோலை புத்தகம் மற்றும் இணையதளத்தை, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை இயக்குனர் ஆஷா அஜித் வெளியிட்டு பேசுகையில், ‘‘நீலகிரியின் தனித்துவமான இயற்கை சூழல், வளமான உயிரினப் பன்மை , பாரம்பரிய அறிவு மற்றும் உள்ளூர் சமூகங்களின் வாழ்வியல் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு, கற்றலை மாணவர்களின் வாழ்வியலோடு கொண்டு வருவது, அரசின் அடிப்படை நோக்கமாகும். இதற்காக புதிய திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான, செயல்முறை சார்ந்த கற்றல் அணுகுமுறைகள் ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. இயற்கையை பற்றி கற்றல் என்பதிலிருந்து, இயற்கையோடு இணைந்து கற்றல் என்ற மாற்றத்தை இத்திட்டம் வகுத்துள்ளது,’’ என்றார்.

நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட வன அலுவலர் கஷாப்சசாங்ரவி, கூடுதல் கலெக்டர் அபிலாஷா கவுர் , மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் திருநாவுக்கரசு உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us