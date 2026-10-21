சகோதரனை கத்தியால் குத்தி கொன்ற அண்ணன் கைது

UPDATED : அக் 20, 2026 06:26 PM
ADDED : அக் 20, 2026 06:24 PM
பாலக்காடு: பாலக்காட்டில், மதுபோதையில் ஏற்பட்ட தகராறில், தம்பியை கத்தியால் குத்திக்கொலை செய்த அண்ணன் கைது செய்யப்பட்டார்.
கேரளா மாநிலம், பாலக்காடு அடுத்த கல்லேக்காடு பாளையம் பகுதியைச்சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன், 42. இவரது அண்ணன் செல்வன், 53. கட்டடத் தொழிலாளர்களான இருவரும், ஒரே வளாகத்தில் உள்ள தனித்தனி வீடுகளில் வசித்து வந்தனர்.
கடந்த 18ம் தேதி இரவு, 10:30 மணியளவில், இருவருக்கும் இடையே மதுபோதையில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. தகராறு முற்றிய நிலையில், ஆத்திரமடைந்த செல்வன், வீட்டிற்குள் சென்று கத்தியை எடுத்து வந்து, அங்கிருந்த உறவினர்கள் கண்முன்னே ராஜேந்திரனின் வயிற்றில் சரமாரியாகக் குத்தினார்.
படுகாயமடைந்த ராஜேந்திரனை, அக்கம் பக்கத்தினர் மீட்டு உடனடியாக கல்லேக்காட்டில் உள்ள மருத்துவமனையிலும், பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காகத் திருச்சூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையிலும் சேர்த்தனர்.
அங்குத் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், அவர் நேற்று முன்தினம் இரவு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
தாக்குதலுக்குப் பின் அங்கிருந்து தப்பியோட முயன்ற செல்வனை, பொதுமக்கள் மடக்கிப் பிடித்து பாலக்காடு டவுன் வடக்கு போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். போலீசார் அவர் மீது கொலை வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனர்.