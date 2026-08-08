நீலகிரியில் குறைக்கப்பட்ட அரசு பஸ்கள் மீண்டும் இயக்க கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்
நீலகிரியில் குறைக்கப்பட்ட அரசு பஸ்கள் மீண்டும் இயக்க கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஆக 08, 2026 03:35 AM
ஊட்டி: நீலகிரி மாவட்டத்தில் குறைக்கப்பட்ட அரசு பஸ்களை மீண்டும் கொண்டுவர, அரசுக்கு பரிந்துரைப்பதாக, அதிகாரிகள் உறுதியளித்துள்ளனர்.
ஊட்டி அரசு போக்குவரத்து கழக மண்டல அலுவலகத்தில், நுகர்வோர் குழு காலாண்டு கூட்டம் நடந்தது. பொது மேலாளர் ஜெய்சங்கர் தலைமையில் நடந்த இக்கூட்டத்தில், ஊட்டி, குன்னுார், கூடலுார் மற்றும் கோத்தகிரி பகுதிகளை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
கூட்டத்தில், நீலகிரி மண்டலத்தில் ஏற்கனவே, 462 அரசு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், கொரோனா காலத்திற்கு பிறகு தற்போது, 367 ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது என, சுட்டி காட்டப்பட்டது. மேலும், பஸ்கள் பற்றாக்குறை நிலவுவது குறித்து அரசுக்கு உண்மை நிலையை தெரிவிக்காமல், அனைத்து இடங்களிலும் வழக்கம்போல பஸ்கள் இயக்கப்படுவதாக அதிகாரிகள் தொடர்ந்து கூறி வருவதற்கு கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது.
குன்னுார் பாதுகாப்பு அமைப்பு தலைவர் மனோகரன் கூறுகையில்,''நிறுத்தப்பட்ட மற்றும் குறைக்கப்பட்ட பஸ்களால் மலைப்பகுதிகளில் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலில் நின்று கொண்டே பயணிக்கின்றனர். மாணவர்களும் சிரமப்படுகின்றனர். உடனடியாக மீண்டும் அரசு பஸ்கள் புதிதாக இயக்குவதற்கு, அரசுக்கு அதிகாரிகள் பரிந்துரைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது. இதற்கு அதிகாரிகளும் ஒப்பு கொண்டனர்,'' என்றார்.