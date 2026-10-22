காட்டு யானையால் மேரக்காய் தோட்டம் பாதிப்பு: சிறு விவசாயிகளுக்கு பெரும் நஷ்டம்
காட்டு யானையால் மேரக்காய் தோட்டம் பாதிப்பு: சிறு விவசாயிகளுக்கு பெரும் நஷ்டம்
UPDATED : அக் 14, 2026 02:26 PM
ADDED : அக் 14, 2026 02:24 PM
பந்தலுார்: பந்தலுார் அருகே முருக்கம்பாடி பகுதியில் மேரக்காய் தோட்டங்களை யானை சேதப்படுத்தியதால், விவசாயிகளுக்கு பெரும் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது.
முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் வாழ்ந்து வந்த மவுடண்டாடன் செட்டி சமுதாய மக்கள் கடந்த, 4- ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மாற்றிட திட்டத்தில் குடியமர்த்தப்பட்டனர்.
இவர்கள், மேரக்காய், நேந்திரன் வாழை, இஞ்சி போன்ற விவசாயங்களில் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
வனமாக காணப்பட்ட நிலத்தை சீரமைத்து, அதில் விவசாயம் மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், யானைகளால் விவசாய பயிர்கள் பாதிக்கப்படுவது அதிகரித்து வருகிறது.
இந்நிலையில், முருக்கம்பாடி என்ற இடத்தை சேர்ந்த மோகன் மற்றும் சண்முகம் ஆகியோர் தலா, 3 ஏக்கரில் மேரக்காய் விவசாயம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். நடப்பாண்டு இவர்கள் சோலார் வேலி அமைத்து, அதற்குள் மேரக்காய் விவசாயம் மேற்கொண்டு வந்தனர்.
கடந்த நான்கு நாட்களாக தொடர்ச்சியாக, இங்கு வந்த ஒற்றை யானை மேரக்காயை முழுமையாக அழித்து சேதப்படுத்தி உள்ளது.
மோகன் மற்றும் சண்முகம் கூறுகையில், ‘‘ஆண்டுதோறும் யானையால் விவசாய பயிர்கள் பாதிக்கப்படும் நிலையில், அரசு மற்றும் அதிகாரிகள் எங்களை கண்டுகொள்ள மறுத்து வருகின்றனர். பெயரளவிற்கு வனத்துறை அதிகாரிகள் வந்து ஆய்வு செய்வதுடன், தங்கள் பணியை நிறைவு செய்வதால், எங்களுக்கு ஆண்டுதோறும் நஷ்டம் அதிகரித்து வருகிறது.நடப்பாண்டு எங்கள் இருவருக்கும், யானையால், 8 லட்சம் ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்பட்டு உள்ளது. எனவே, விவசாய தோட்டங்களை சுற்றிலும் அகழி அல்லது தொங்கும் சோலார் வேலிகள் அமைத்து, யானைகள் வராமல் தடுக்க வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு போதிய அளவிற்கு இழப்பீடு தொகை வழங்கவும் அதிகாரிகள் முன் வர வேண்டும்,’’ என்றனர்.