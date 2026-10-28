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நிலச்சரிவில் டிரைவர் உயிரிழப்பு குடும்பத்தினருக்கு எம்.எல்.ஏ. , ஆறுதல்
நிலச்சரிவில் டிரைவர் உயிரிழப்பு குடும்பத்தினருக்கு எம்.எல்.ஏ. , ஆறுதல்
UPDATED : அக் 28, 2026 07:15 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:12 PM
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ஊட்டி: நிலச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்த அரசு பஸ் டிரைவரின் குடும்பத்தாருக்கு எம்.எல்.ஏ., ஆறுதல் கூறினார்.
குன்னுார் பர்லியார் சாலையில் கடந்த, 23ம் தேதி கன மழையின் போது ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் அரசு பஸ் சிக்கியது. டிரைவர் ஜனகராஜ் , இடிப்பாட்டில் சிக்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். நடத்துனர் கேசவன் காயத்துடன் மீட்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இந்நிலையில், ஊட்டி அருகே, துாரட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த, ஜனகராஜின் குடும்பத்தாரை, ஊட்டி எம்.எல்.ஏ. , போஜராஜன் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். பா.ஜ., மாவட்ட தலைவர் தருமன் , மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் மோகன்ராஜ் , போக்குவரத்து கழகத்தின் பாரதிய மஸ்தூர் சங்க தலைவர் சுரேஷ் உட்பட நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர்.