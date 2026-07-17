அரசு பள்ளியில் மாதிரி தேர்தல் பள்ளி தலைவர்கள் தேர்வு
அரசு பள்ளியில் மாதிரி தேர்தல் பள்ளி தலைவர்கள் தேர்வு
ADDED : ஜூலை 17, 2026 05:18 AM
கூடலுார்: கூடலுார் தேவர்சோலை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில், மாதிரி பார்லிமென்ட் தேர்தல் நடத்தி பள்ளி தலைவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
கூடலுார் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில், பள்ளி மாணவர், மாணவியர் தலைவர் தேர்தலுக்கான மாதிரி பார்லிமென்ட் தேர்தல் ஓட்டுபதிவு பள்ளி மேலாண்மை குழு தலைவர் ஹசீனா, துணைத் தலைவர் பாட்ஷா, உறுப்பினர்கள் நாசர், சபியா, செமீனா ஆகியோர் முன்னிலையில் நடந்தது. மேலாண்மை குழு உறுப்பினர் யூனுஷ் பாபு தேர்தல் அதிகாரியாக செயல்பட்டார். பள்ளி தலைமை ஆசிரியை ஆனந்திகுமாரி, மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜிஜேஷ் தேர்தல் பார்வையாளர்களாக இருந்தனர். மாணவர்கள், ஓட்டு சீட்டு முறையில் தங்கள் ஓட்டுகளை பதிவு செய்தனர். பதிவான ஓட்டுகள், எண்ணப்பட்டு, மாணவர் தலைவராக ரோஹன் மாரார், மாணவியர் தலைவராக ஹனியா ஆகியோர் தேர்வு செய் யப்பட்டனர்.