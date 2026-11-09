இஸ்ரேல் – ஈரான் மோதல் குறித்த மாதிரி ஐ.நா.,மாநாடு: ராணுவ பள்ளி மாணவர்கள் அசத்தல்
இஸ்ரேல் – ஈரான் மோதல் குறித்த மாதிரி ஐ.நா.,மாநாடு: ராணுவ பள்ளி மாணவர்கள் அசத்தல்
UPDATED : நவ 08, 2026 05:12 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:06 PM
குன்னூர்: வெலிங்டன் ஆர்மி பப்ளிக் பள்ளியில் இஸ்ரேல் --–- ஈரான் மோதல் குறித்த மாதிரி ஐ.நா. மாநாடு நடந்தது.
குன்னூர் வெலிங்டன் ஆர்மி பப்ளிக் பள்ளியின் சமூக அறிவியல் மற்றும் மனிதநேய துறை சார்பில், பொது சபையின் கீழ், மாதிரி ஐ.நா. மாநாடு நடந்தது.
'இஸ்ரேல் - ஈரான் மோதல் என்ற கருப்பொருளை மையமாக கொண்டு மாணவர்களுக்கு உலகளாவிய புவிசார் அரசியல் சவால்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.
பல்வேறு நாடுகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பிரதிநிதிகள் தங்களது தேசிய நிலைப்பாடுகளை முன்வைத்தனர்.
போர் நிறுத்தம், ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியில் சர்வதேச வர்த்தக பாதுகாப்பு, அணு ஆயுத பரவல் தடை மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட நான்கு முக்கிய பகுதிகள் குறித்து விவாதங்கள் இடம் பெற்றது.
பிரதிநிதிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, ஒருமித்த கருத்துக்களை உருவாக்குவதற்கு, 30 நிமிட அவகாசம் வழங்கப்பட்டது.
இதன் வாயிலாக இரண்டு மாதிரி தீர்மானங்கள் விவாதத்திற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டன.
சிறந்த பேச்சாளருக்கான விருதை சாம் நரேஷ் பால், இரண்டாம் இடத்தை தேவநாராயணன் பெற்றனர். சிறந்த வரைவு தீர்மானத்திற்கான விருது இஸ்ரேல், அமெரிக்கா மற்றும் அவற்றுடன் இணைந்த நாடுகளுக்கு வழங்கப்பட்டது. நிறைவு விழாவில், பள்ளி முதல்வர் நாக ஸ்வேதா கோத்துரி மாணவர்களின் பங்களிப்பை பாராட்டி சான்றிதழ்கள், பரிசுகள் வழங்கினார். இம்மாநாடு மாணவர்களின் பொதுப்பேச்சு மற்றும் தலைமைத்துவ திறன்களை வலுப்படுத்தியது.