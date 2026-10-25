டெங்கு தடுப்பு பணியில் களம் வார்டுகளில் கொசு ஒழிப்பு புகை
டெங்கு தடுப்பு பணியில் களம் வார்டுகளில் கொசு ஒழிப்பு புகை
ADDED : அக் 01, 2026 08:10 AM
பந்தலுார்: பந்தலுார் சுற்று வட்டார பகுதிகளில், டெங்கு நோய் ஏற்படுவதை தடுக்கும் பணியில் நகராட்சி ஈடுபட்டு உள்ளது.
நெல்லியாளம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பந்தலுார், உப்பட்டி, நெல்லியாளம், அத்திக்குன்னா, தேவாலா, நாடுகாணி, ஆமைக்குளம், பால்மேடு, மேங்கோரேஞ்ச் சுற்று வட்டார பகுதிகளில், கொசு ஒழிப்பு பணியில் நகராட்சி நிர்வாகம் ஈடுபட்டு வருகிறது.
பல இடங்களில் டெங்கு பரவி வரும் நிலையில், 'கால்வாய்களில் ஏற்பட்டுள்ள அடைப்புகளை அகற்றுதல், கால்வாய்கள் மற்றும் தண்ணீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளில், கொசு ஒழிப்பு புகை அடித்தல்,' போன்ற பணிகளில் அதிகாலை நேரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
நகராட்சி கமிஷனர் சசிகுமார் மேற்பார்வையில், நகராட்சி துப்புரவு ஆய்வாளர் சித்தார்த், களப்பணி உதவியாளர் மலர் கொடி தலைமையிலான துாய்மை பணியாளர்கள் மற்றும், டெங்கு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் இந்த பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.