அன்னையின் திருத்தேர் பவனி கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்பு

UPDATED : நவ 01, 2026 06:50 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:46 PM
ஊட்டி: ஊட்டியில் நூற்றாண்டு பழமை வாய்ந்த இருதய ஆண்டவர் பேராலயத்தில், ஜெபமாலை அன்னையின் திருத்தேர் விழா நடந்தது.
கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் ஆண்டுதோறும் அக்., மாதத்தில், ஜெபமாலை அன்னையின் திருவிழா கொண்டாடுகின்றனர். இந்த விழாவை முன்னிட்டு, கிறிஸ்தவ ஆலயங்கள் மற்றும் இல்லங்களிலும் ஜெபமாலை ஜெபித்தும், பாடல்கள் பாடியும் கிறிஸ்துவ மக்கள் வழிபாடு நடத்துவது வழக்கம்.
அதன் ஒரு பகுதியாக, ஊட்டி நூற்றாண்டு பழமை வாய்ந்த இருதய ஆண்டவர் பேராலயத்தில் ஜெபமாலை அன்னையின் திருவிழா நேற்று துவங்கியது. மறை மாவட்ட ஆயர் அமல்ராஜ் அனுமதியுடன், பங்குத்தந்தை ரவி லாரன்ஸ் தலைமையில், ஜெபமாலை குழுவோடு ஜெபிக்கப்பட்டது.
இந்த தேவாலயத்தில், அந்தந்த பகுதி வாரியாக, 32 அன்பியங்கள் துவக்கப்பட்டு, பங்குத்தந்தையர்கள், வாழும் ஜெபமாலை உறுப்பினர்கள், கன்னியர்கள் இணைந்து ஜெபமாலை வழிபாடு நடத்தினர்.
விழாவின் இறுதி நாளான நேற்று, ஜெபமாலை குழுவினர் ஞாயிறு திருப்பலியை சிறப்பித்தனர். தொடர்ந்து, அலங்கரித்த ஜெபமாலை அன்னை திருத்தேர், முக்கிய வீதிகள் வழியாக, ஊர்வலமாக சென்றது. பங்கு மக்கள் உட்பட, கிறிஸ்தவர்கள் பலர் பங்கேற்றனர். இறுதியில் நற்கருணை ஆசீர் வழங்கப்பட்டது.