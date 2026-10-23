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வாடகை செலுத்தாத கடைகள் ‘சீல்’ வைத்த நகராட்சி நிர்வாகம்
வாடகை செலுத்தாத கடைகள் ‘சீல்’ வைத்த நகராட்சி நிர்வாகம்
ADDED : அக் 22, 2026 06:28 PM
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குன்னுார்: குன்னுார் நகராட்சி மார்க்கெட்டில் வாடகை செலுத்தாத, 10 கடைகளுக்கு ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டது.
குன்னுார் நகராட்சியில் வாடகை மற்றும் நிலுவை தொகை செலுத்தாத காரணத்தால், மார்க்கெட்டில் உள்ள, 10 கடைகளுக்கு நேற்று (அக்.,21) நள்ளிரவு, 11:00 மணியளவில் நகராட்சி வருவாய் பிரிவினர் ‘சீல்’ வைத்தனர். நகராட்சி அதிகாரிகள் கூறுகையில்,‘இரு கடைகளின் வாடகை நிலுவை தலா, 1.5 லட்சம் இருந்தது. மற்ற கடைகளின் வாடகை நிலுவை ஒரு லட்சத்திற்குள் செலுத்தாமல் இருந்தது. இதனால் சீல் வைக்கப்பட்டது, இதனை முழுமையாக செலுத்தினால் உடனடியாக சீல் அகற்றப்படும்,’ என்றனர்.