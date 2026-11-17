முருகன் கோவில்களில் திருக்கல்யாண வைபவம் கோலாகலம்: திரளான பக்தர்கள் தரிசனம்
முருகன் கோவில்களில் திருக்கல்யாண வைபவம் கோலாகலம்: திரளான பக்தர்கள் தரிசனம்
ADDED : நவ 16, 2026 06:00 PM
–நிருபர் குழு–
நீலகிரியில் முருகன் கோவில்களில் திருக்கல்யாண வைபவம் வெகு விமர்சையாக நடந்தது.
மஞ்சூர் அருகே அன்னமலை முருகன் கோவிலில், முருகன் - வள்ளி , தெய்வானை திருக்கல்யாண உற்சவம், கோவில் ஸ்தாபகர் குரு கிருஷ்ண நந்தாஜி தலைமையில், இளைய மடாதிபதி வடிவேல் சுவாமி முன்னிலையில், இன்று (நவ.,16) காலை, 7:00 மணிக்கு கணபதி பூஜையுடன் துவங்கியது. தொடர்ந்து நடந்த ஊர்வலத்தில், முருகப்பெருமான் சிறப்பு அலங்காரத்தில் புடைசூழ பவனி வந்தார். பின் , வள்ளி தெய்வானையுடன் திருமணம் நடக்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. பக்தர்களுக்கு திருக்கல்யாணம் விருந்து நடந்தது.
அதேபோல், ஊட்டி லோயர் பஜார் பகுதியில் உள்ள சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில், முருகப்பெருமான் வள்ளி மற்றும் தெய்வானையுடன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார். திருக்கல்யாண வைபவத்தை காண பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சுவாமியை வழிபட்டனர். விழாவில் பங்கேற்ற அனைத்து பக்தர்களுக்கு திருக்கல்யாண மங்கல பிரசாதமும் , அன்னதான நிகழ்ச்சி நடந்தது.
மேலும், குன்னுார் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் நடந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் மகளிர் சார்பில் சீர் தட்டு ஊர்வலம் நடந்தது. இதேபோல, மாவட்ட முழுவதும் உள்ள முருகன் கோவில்களில் திருக்கல்யாண வைபவம் கோலாலகமாக நடந்தது.