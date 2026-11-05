பழமையை பறைசாற்றும் அருங்காட்சியகம்: ‘விசிட்’ செய்தால் வரலாற்றை அறியலாம்
பழமையை பறைசாற்றும் அருங்காட்சியகம்: ‘விசிட்’ செய்தால் வரலாற்றை அறியலாம்
UPDATED : நவ 04, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 04, 2026 05:43 PM
பாலக்காடு: பாலக்காட்டின் வரலாறு, பாரம்பரிய வேளாண்மை மற்றும் கலை, கலாசார பெருமைகளை ஒரே கூரையின் கீழ் காட்சிப்படுத்தும் மாவட்ட பாரம்பரிய அருங்காட்சியகம், சுற்றுலா பயணியரையும், வரலாற்று ஆர்வலர்களையும் வெகுவாக ஈர்த்துள்ளது.
கேரள மாநிலம், பாலக்காடு, கல்பாத்தி சாத்தபுரத்தில் அமைந்துள்ள இந்த அருங்காட்சியகம், தொல்லியல் மற்றும் அருங்காட்சியக துறை சார்பில் அமைக்கப்பட்டு, கடந்த 2021-ம் ஆண்டு முதல் இயங்கி வருகிறது. பாலக்காட்டின் கலாசார பெருமையை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துரைக்கும் வகையில், தனித்தனி 'கேலரி’களாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உத்பவம்: பாலக்காட்டின் தனித்துவமான பஞ்சவாத்தியத்தின் தோற்றம், பனை மரங்கள், நெல் வயல்கள் மற்றும் பாலக்காட்டு காற்றின் பின்னணியை விளக்கும் அறிமுக காணொலியுடன் பார்வையாளர்களை வரவேற்கிறது.
உதயம்: ஓணம், நவராத்திரி, கல்பாத்தி தேர்த்திருவிழா போன்ற பண்டிகை கொண்டாட்டங்களுடன், கதகளி, தெய்யம், மோகினியாட்டம் போன்ற பாரம்பரிய நடனங்கள், நாக வழிபாடு மற்றும் களமெழுத்து பாட்டின் சிறப்புகளை படம்பிடித்து காட்டுகிறது.
மரகதம்: மலையர், இரவாளர், இருளர் போன்ற பூர்வகுடி பழங்குடியின மக்களின் வாழ்வியல், தொன்மையான கலைகள் மற்றும் பாரம்பரிய இசை கருவிகளை வெளிச்சமிட்டு காட்டுகிறது.
உற்சவம்: கேரள முஸ்லிம்களின் புலம்பெயர்வு வரலாறு, ஒப்பனை, தப்முட்டு உள்ளிட்ட கலை வடிவங்களுடன், பூரம், வேலா, குதிரையெடுப்பு மற்றும் தேர்த்திருவிழா போன்ற திருவிழா கொண்டாட்டங்களை விவரிக்கிறது.
நவரசம்: பாலக்காட்டின் பாரம்பரிய அடையாளங்களான துள்ளல், தோல்பாவை கூத்து, பொறாட்டு நாடகம் ஆகியவற்றின் அரங்க பொருட்கள், ஆடை அலங்காரங்கள் மற்றும் இசை கருவிகளை அறிமுகம் செய்கிறது.
புராணம்: அருங்காட்சியகத்தின் நிறைவு பகுதியாக நவீன தொடுதிரை கணினிகள் மற்றும் ஒலி-ஒளிக் காட்சிகளுடன், பாலக்காட்டிற்கு பெருமை சேர்த்த கலைஞர்களின் டிஜிட்டல் ஆவண தொகுப்பை காட்சிப்படுத்துகிறது.
திங்கட்கிழமை மற்றும் தேசிய விடுமுறை நாட்கள் தவிர்த்து, செவ்வாய் முதல் ஞாயிறு வரை காலை 9:30 மணி முதல் மாலை 4:30 மணி வரை இந்த அருங்காட்சியகம் செயல்படுகிறது. நுழைவு கட்டணமாக பெரியவர்களுக்கு, ரூ. 20; சிறுவர்களுக்கு ரூ. 5 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாலக்காட்டின் தொன்மை வாய்ந்த வரலாற்றையும், பாரம்பரிய கலைகளையும் நேரில் கண்டுணர விரும்புவோருக்கு, இந்த அருங்காட்சியகம் ஒரு சிறந்த வரலாற்று பயண அனுபவத்தை வழங்குகிறது.