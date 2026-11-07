அரசு கலை கல்லுாரியில் தேசிய இளைஞர் பெருவிழா

UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 09:55 PM
ஊட்டி:
ஊட்டி அரசு கலைக் கல்லுாரியில், மத்திய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறை, நாட்டு நலப்பணி திட்டம் மற்றும் பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் சார்பில், 30வது 'தேசிய இளைஞர் பெருவிழா - 2027' நடந்தது.
கல்லுாரி முதல்வர் முனைவர் எபினேசர் தலைமை வகித்தார்.
சிறப்பு விருந்தினர்களாக, வனவிலங்கு உயிரியல் துறை தலைவர் முனைவர் ராமகிருஷ்ணன் பங்கேற்று பேசினார். அதில், பல்வேறு கல்லுாரியை சேர்ந்த மாணவர்களின் குழு பாடல், குழு நடனம், கவிதை மற்றும் ஓவிய போட்டிகள் நடந்தது. வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசு மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
கல்லுாரி நுண்கலை மன்ற ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் செந்தில்குமார், நாட்டு நலப்பணி திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் ஜெயராமன் உட்பட, ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். இதற்கான ஏற்பாடுகளை, நாட்டு நலப்பணி திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் ஜெயந்தி மற்றும் அசோக்குமார் ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.