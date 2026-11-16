நேரு பூங்கா நில ஆக்கிரமிப்பு தொடர்பாக வழக்கு! தற்போதைய நிலை தொடர கோர்ட் உத்தரவு
நேரு பூங்கா நில ஆக்கிரமிப்பு தொடர்பாக வழக்கு! தற்போதைய நிலை தொடர கோர்ட் உத்தரவு
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 08:38 PM
கோத்தகிரி:
கோத்தகிரி நேரு பூங்கா நிலம் ஆக்கிரமிப்பு விவகாரம் தொடர்பாக நகராட்சி தொடர்ந்த வழக்கில், தீர்ப்பு வரும் வரை தற்போதைய நிலையே தொடர வேண்டும் என, ஐகோர்ட் உத்தர விட்டுள்ளது.
கோத்தகிரி நகரில் மையப்பகுதியில் நேரு பூங்கா உள்ளது. கோத்தர் பழங்குடியின மக்கள், பூங்காவின் ஒரு பகுதி தங்களுக்கு சொந்தமானது என கூறி, கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அனுமதியின்றி வானுயர்ந்த மரங்களை அகற்றி கடைகள் அமைத்தனர். மூன்று கடைகள் முழுமையாக அமைக்கப்பட்ட நிலையில், கூடுதலாக கடைகள் அமைக்க பணியும் நடந்தது.
குறிப்பிட்ட நிலம், கோத்தர் பழங்குடியின மக்களுக்கு சொந்தமானது என கூறி, சென்னை ஐகோர்டில் வழக்கும் தொடுத்தனர்.
அதே நேரத்தில், நகராட்சிக்கு சொந்தமான நிலத்தில் கடைகள் அமைக்க கூடாது என, நகராட்சி நிர்வாகம் நோட்டீஸ் அனுப்பி எச்சரித்தனர். கோத்தர் பழங்குடியின மக்கள் கடை அமைக்கும் பணியை தொடர்ந்தது. இது குறித்து கோத்தகிரி காவல் நிலையத்தில் நகராட்சி சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட, 15 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடந்து வருகிறது.
பணிகள் நிறுத்தம்
நேரு பூங்காவில் அத்துமீறி கடைகள் அமைக்கப்பட்டதை, அகற்ற போலீஸ் பாதுகாப்புடன் நகராட்சி நிர்வாகம் தயாரான நிலையில், பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு கடந்த மாதம், 30ம் தேதி வரை கடை அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட மாட்டாது என பழங்குடியின மக்கள் எழுத்துப்பூர்வமாக உறுதி அளித்ததை அடுத்து, அதிகாரிகள் கடைகளை அகற்றும் பணியை தற்காலிக நிறுத்தினர்.
இந்நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட வழக்கு சென்னை ஐகோர்டில் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார், முத்துக்குமார் ஆகியோர், ‘சர்ச்சைக்குரிய நிலம் யாருக்கு சொந்தமானது என்ற தீர்ப்பு வரும் வரை, வேறு எந்த பணியும் மேற்கொள்ளப்படாமல், தற்போதுள்ள நிலையே தொடர வேண்டும்,’ என, உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து, பூங்காவில் பணிகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
நகராட்சி நிர்வாகம் கூறுகையில், ‘ நேரு பூங்காவில் அத்து மீறி நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்து கடைகள் அமைத்தது குறித்து ஐ கோர்ட்டில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
கோர்ட் உத்தரவுப்படி சர்ச்சைக்குரிய நிலம் யாருக்கு சொந்தமானது என்ற தீர்ப்பு வரும் வரை, வேறு எந்த பணியும் மேற்கொள்ளப்படாமல், தற்போதுள்ள நிலையே தொடர வேண்டும்,’ என, உத்தரவு வந்ததை அடுத்து பூங்கா கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.’ என்றனர்.