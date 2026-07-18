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/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/﻿ நேந்திரன் வாழையில் இலை கருகல் நோய் மகசூல் பாதிப்பால் விவசாயிகள் கவலை

﻿ நேந்திரன் வாழையில் இலை கருகல் நோய் மகசூல் பாதிப்பால் விவசாயிகள் கவலை

﻿ நேந்திரன் வாழையில் இலை கருகல் நோய் மகசூல் பாதிப்பால் விவசாயிகள் கவலை

ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:22 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:22 AM

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கூடலுார்: கூடலுார் பகுதியில், விவசாயிகள நேந்திரன் வாழையை அதிக அளவில் பயிரிட்டு வருகின்றனர். இங்கு உற்பத்தியாகும் நேந்திரன் வாழைக்கு கேரளாவில் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. கடந்த ஆண்டு எதிர்பார்த்த விலை கிடைக்காத நிலையில், நடப்பாண்டு ஓரளவு விலை கிடைத்து வந்தது. கடந்த மாதம், கிலோவுக்கு, 40 ரூபாய் வரை விலை கிடைத்தது. தற்போது, விலை வீழ்ச்சி அடைந்து கிலோவுக்கு, 27 ரூபாய் விலை கிடைக்கிறது.

எனினும், அடுத்த மாதம் கேரளாவில் ஓணம் பண்டிகை கொண்டாப்பட உள்ளதால், நேந்திரன் வாழைக்கு நல்ல விலை கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு விவசாயிகள் மத்தியில் உள்ளது.

இந்நிலையில், புளியம்பாறை பகுதியில், அறுவடைக்கு தயாராகி வரும் நேந்திரன் வாழை மரங்களின் இலைகளில் கருங்கல் நோய் ஏற்பட்டு வாழை சாய்ந்து வருகிறது. இதனால், ஏற்படும் நஷ்டத்தை ஈடு செய்ய முடியாமல் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.

விவசாயிகள் கூறுகையில், 'ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு, அறுவடைக்கு தயாராக உள்ள நேந்திரன் வாழை மரங்களில் இலை கருகள் நோய் ஏற்பட்டு பாதிப்படைந்து வருகிறது. அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து நோயை கட்டுப்படுத்தவும், நோய் தாக்குதலால் ஏற்படும் நஷ்டத்தை ஈடு செய்ய அரசின் நிவாரண உதவி பெற்றுத்தர வேண்டும்' என்றனர்.

அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'நோய் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் ஆய்வு செய்து, நோய் தடுப்பு நடவடிக்கை குறித்து தெரிவிக்கப்படும்,' என்றனர்.

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