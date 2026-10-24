தென் மாநில தேயிலை ஏலத்தில் புதிய உச்சம்: நடப்பாண்டின் அதிகபட்சமாக ரூ.45.87 கோடிக்கு வர்த்தகம்
தென் மாநில தேயிலை ஏலத்தில் புதிய உச்சம்: நடப்பாண்டின் அதிகபட்சமாக ரூ.45.87 கோடிக்கு வர்த்தகம்
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 09:26 PM
குன்னுார்: தென் மாநிலங்களில் உள்ள ஏல மையங்களில் நடப்பாண்டின் அதிகபட்ச தேயிலை விற்பனை நடந்து மொத்த வருவாயாக ரூ.45.87 கோடி ரூபாய் ஈட்டப்பட்டு புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.
குன்னூர், டீசர்வ் மற்றும் கோவை மற்றும் கொச்சி ஆகிய நான்கு ஆன்லைன் தேயிலை ஏல மையங்களில் நடந்த 42-வது ஏலம் நடந்தன.
நான்கு மையங்களிலும் சேர்த்து ஒரே வாரத்தில் 33.57 லட்சம் கிலோ தேயிலை தூள் வந்ததில், 31.44 லட்சம் கிலோ தேயிலை விற்பனையானது. ஒட்டுமொத்த சராசரி விலை கிலோவுக்கு, 145.87 ரூபாய் ஆக உயர்ந்து, மொத்த வர்த்தகம், 45.87 கோடி ரூபாயை எட்டியுள்ளது. அதில், குன்னுார் ஏல மையத்தில் சராசரி விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்து வருவது வர்த்தகத்திற்கு முக்கிய காரணம்.
நடப்பாண்டின் துவக்கத்தில் கிலோ, 112.44 ரூபாய் ஆகவும், மே மாதத்தில், 103.28 ரூபாய் ஆகவும் இருந்த சராசரி விலை, இந்த ஏலத்தில் உச்சபட்ச விலையாக கிலோவுக்கு, 135.11 ரூபாய் ஆக உயர்ந்தது. குன்னூர் ஏல மைய வரலாற்றில் இந்த ஆண்டின் அதிகபட்ச வருவாயாக, 21.69 கோடி ரூபாய் கிடைத்துள்ளது.
குன்னுார், 'டீசர்வ்' ஏல மையத்தில் கடந்த மே மாதம் கிலோ, 99.52 ரூபாய் என சரிந்திருந்த சராசரி விலை, தற்போது அதிகபட்சமாக,127.55 ரூபாய் ஆக உயர்ந்தது.
சிறந்த உற்பத்தி மற்றும் உள்நாட்டு தேயிலை வர்த்தகர்கள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்களின் தொடர் கொள்முதல் ஆதரவு ஏற்றத்திற்கு காரணம் ஏல மையத்தினர் தெரிவித்தனர்.