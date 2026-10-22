நீலகிரி அரசு பள்ளியில் பயின்ற விஞ்ஞானி: உலகின் தலைசிறந்த பட்டியலில் இடம் பிடித்து சாதனை
நீலகிரி அரசு பள்ளியில் பயின்ற விஞ்ஞானி: உலகின் தலைசிறந்த பட்டியலில் இடம் பிடித்து சாதனை
UPDATED : அக் 15, 2026 12:56 PM
ADDED : அக் 15, 2026 12:54 PM
குன்னுார்: குன்னுார் அருகே காட்டேரி கிராமத்தை சேர்ந்தவர், உலகின் தலைசிறந்த, 2 சதவீத விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் இடம் பிடித்து நாட்டுக்கு பெருமை தேடி தந்துள்ளார்.
நீலகிரி மாவட்டம், குன்னுார் அருகே காட்டேரி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ரவிசங்கரன்,54. தற்போது சென்னை பல்கலை கழக கல்வி பிரிவு தலைவர் மற்றும் ‘நானோ’ அறிவியல் மற்றும் நானோ தொழில்நுட்ப தேசிய மைய பேராசிரியராகவும் பணியாற்றி வருகிறார்.
இந்நிலையில், அமெரிக்கா ஸ்டான்போர்டு பல்கலை கழகம் மற்றும் எல்சேவியர் நிறுவனத்தின், 2026 ஆண்டிற்கான 'உலகின் தலைசிறந்த, 2 சதவீத விஞ்ஞானிகள்' பட்டியலில், இவர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இவர், மத்திய அரசின் பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறை முக்கிய ஆராய்ச்சி திட்டங்களை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றியதுடன், இரு புத்தாக்க நிறுவனங்களின் இயக்குனராகவும் உள்ளார். இவர் ஜப்பானில் ஆய்வாளராக இருந்தபோது, ஆர்.டி.எக்ஸ்., மற்றும் டி.என்.டி., போன்ற ஆபத்தான பொருட்களை கண்டறியும் ‘சென்சார்’களை உருவாக்கி உள்ளார்.
ஏற்கனவே, தென் கொரியா, ஜப்பான், அமெரிக்கா உள்ளிட்ட வெளிநாட்டு பல்கலை கழகங்களில் உயர் ஆய்வு பணிகளை மேற்கொண்டுள்ள இவர், சர்வதேச அளவில், 75-க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகளை வெளியிட்டுள்ளார்.
இவர், கேத்தி என்.எஸ்., ஐயா அரசு உதவி பெறும் பள்ளி, அதிகரட்டி அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் பயின்று, கோவை ராமகிருஷ்ணா மிஷன் விவேகானந்தா கல்லூரியில் எம்.எஸ்.சி., பட்டம் பெற்றார். கிராமத்தில் அரசு பள்ளியில் பயின்று, சர்வதேச அளவில் அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளதற்கு, நீலகிரி மாவட்ட மக்கள், சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் கல்வியாளர்கள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.